Siden nyttår har partiet fått 2.771 nye medlemmer, skriver Klassekampen. Det gir et medlemstall på 14.627. I 1989 og i 1993, to tidligere toppår i SV, hadde partiet henholdsvis 13.000 og 11.000 medlemmer.

– Dette er kolossalt inspirerende for oss. Det viser også at den veksten partiet er inne i nå, ikke bare er et hopp på målingene, men også en kraftig styrking av partiorganisasjonen, sier Lysbakken.

Partilederen tror at regjeringsutviklingen i vinter har bidratt til veksten. Da åpnet den blåblå regjeringen for abortinnstramminger som fjerner kvinners selvbestemmelse når det gjelder tvillingabort. Men Lysbakken sier veksten ikke bare handler om protest mot regjeringen.

– Hvis man ser på tallene fra 2013 til i dag, så ser man en jevn og solid medlemsvekst. Så fikk vi selvfølgelig et ekstra rush da mange ble provosert av Erna Solbergs angrep på abortloven i høst og i vinter. Men veksten er langvarig, sier han.

Fredag holder SV sitt landsmøte på Gardermoen.