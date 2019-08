VG: Familien til Anne-Elisabeth Hagen fikk trusler om at drapsvideo ville bli lagt ut på nettet

Det var Tom Hagen som fant brevet med de grufulle truslene. De antatte gjerningspersonene ville filme og publisere et drap på Anne-Elisabeth Hagen, for så å laste det opp på internett, dersom familien ikke betalte løsepenger, ifølge VGs opplysninger.

VG sammenligner innholdet i trusselen med drapsvideoer publisert av terrororganisasjonen IS.

«Det ble også gjort klart at opptaket sannsynligvis ville nå ham (Tom Hagen, journ.anm.), slik at han ville få se konas siste stund med egne øyne», skriver VG.

VG siterer anonyme kilder på opplysningene. De har ingen åpne kilder for informasjonen og sier ingenting om hvor de har opplysningene fra.

Etterforskningsleder Tommy Brøske i Øst politidistrikt vil ikke kommentere opplysningene overfor VG, men sier truslene som ble fremsatt i brevet, ble tatt på alvor.

– Det ble fremsatt alvorlige trusler mot liv og helse, og vi tok derfor umiddelbart truslene på alvor. Dette var også grunnen til at vi valgte å ha en lav profil på etterforskningen de første ukene, sier Brøske.

Fakta: Sentrale datoer i forsvinningssaken 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen forsvinner fra sitt hjem i Lørenskog. Hun blir meldt savnet etter at ektemannen Tom Hagen kommer hjem og finner et skriftlig dokument hvor det fremsettes trusler og krav om løsepenger. 9. januar: Aftenposten publiserer nyheten om at politiet etterforsker en forsvinningssak med løsepengekrav. Politiet kaller inn til en pressekonferanse hvor de opplyser offentligheten om at Hagen er antatt bortført mot sin vilje. 16. og 27. januar: Disse to dagene skal den antatte motparten, som hevder å ha bortført Hagen, ha vært i kontakt med familien Hagen. Kontakten foregår i første omgang via en ukjent kryptovaluta, men flytter seg så over på en bedre egnet kommunikasjonsplattform. 28. februar: For første gang sier politiet at det er grunn til å betvile om Anne-Elisabeth Hagen er i live. 28. mars: Øst politidistrikt søker om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen saken. Politiet estimerer at merutgiftene fra januar til juni i 2019 vil bli 15 millioner kroner. 26. juni: Politiet går bort fra hypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er blitt bortført. Hovedhypotesen er nå at politiet står overfor en drapssak fordekt som en bortføring. 8. juli: Det er igjen kontakt mellom den antatte motparten og familien Hagen, men det kommer ikke noe livsbevis.

Gikk ut med skosåleavtrykk denne uken

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i snart ti måneder. Onsdag gikk politiet ut med opplysninger om funn av et skosåleavtrykk som ble funnet et «sentralt sted» i Sloraveien 4. Politiet tror det tilhører en antatt gjerningsperson.

– Det er det eneste skosåleavtrykk hvor vi ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson, sa Brøske til Aftenposten.

Til VG sier Brøske at det kan bli aktuelt å gå ut med mer informasjon om brevet i løpet av høsten.

– Det kan bli noe av det samme som da vi gikk ut med skosålen, men det er ikke avgjort ennå, sier Brøske til VG.

Etterforskes som drap

Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog for over 300 dager siden. Politiet gikk ut offentlig med saken først ti uker etter at hun forsvant. Da antok politiet at Hagen var bortført mot sin vilje.

Saken etterforskes fortsatt bredt, og politiet får fortsatt bistand fra Kripos og en rekke andre etater i Norge og i utlandet. Politiets hovedhypotese er nå at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept.

Politiet har gjentatte ganger sagt at de ikke har beviser på at Hagen hverken lever eller er død.