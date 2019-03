Deler av Hydro fremdeles på halv maskin etter dataangrepet

Det er forretningsområdet Hydro Extruded Solutions, som blant annet omfatter anleggene til det forhenværende Sapa, som Hydro kjøpte ut fra Orkla i 2017, som ser ut til å være spesielt hardt rammet etter virusangrepet.

Torsdag melder Hydro om at denne delen av selskapet, som står for 40 prosent av omsetningen i hele konsernet, går for halv maskin. Anlegget produserer blant annet aluminiumsrør og -profiler.

– Extruded Solutions produserer for tiden på omtrent 50 prosent av normal kapasitet. Fremskritt har blitt gjort, med oppstart av enkelte fabrikker, samt bruk av lager for fortsatt å kunne levere til kunder. Extruded Solutions jobber hardt for å muliggjøre ytterligere oppstarter i løpet av de kommende dagene, som vil muliggjøre fortsatt leveranser til kunder, skriver Hydro i en pressemelding torsdag ettermiddag.

For de fire andre forretningsområdene Rolled products, Primary metal, Bauxite & Alumina og Energi gikk driften torsdag i hovedsak som normalt.

Problemet funnet

Hydro opplyser at årsaken til problemene er blitt oppdaget, og at de har funnet en løsning for å rydde opp.

– Sammen med eksterne partnere, inkludert nasjonale sikkerhetsmyndigheter, arbeider Hydros eksperter med å bringe virusinfiserte systemer tilbake til normal drift, skriver selskapet videre.

– Selv om det går fremover fra dag til dag, er det fremdeles ikke klart hvor lang tid det vil ta å kunne gjenopprette stabil IT-drift, heter det.

Lang etterforskning

Angrepet er anmeldt til politiet, men Kripos tror etterforskningen av det omfattende dataangrepet vil bli langvarig.

– Etterforskningen fortsetter, og den kommer til å bli langvarig. Vi har ikke noe nytt å si om innholdet i saken, men samarbeider godt med Hydro og andre relevante aktører, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til NTB.