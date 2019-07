Bistandsorganisasjoner fløy 90 millioner kilometer i fjor

Norges fem største bistandsorganisasjoner fløy tilsammen 90 millioner kilometer i fjor, skriver Klassekampen.

Flyktninghjelpen er med sine 55 millioner kilometer i luften i 2018 med god margin til de fire øvrige den organisasjonen som fløy flest kilometer i fjor.

Vil redusere avtrykket

Dersom en bryter reisingen ned på hvor mange ansatte som jobber i hver enkelt organisasjon, fløy hver av de 14.0000 ansatte i Flyktninghjelpen 3.900 kilometer i 2018. Det tilsvarende for de 192 ansatte i Redd Barna 22.500 kilometer, skriver avisen.

– Her i Norge har Redd Barna i år laget en strategi for å redusere avtrykket vårt. Vi skal blant annet gå til anskaffelse av bedre videokonferansesystemer for å unngå å fly til møter, skriver mediesjef Kristina Høyer i Redd Barna i en e-post til Klassekampen.

Hun forsvarer likevel reisevirksomheten og viser til at ansatte i Redd Barna fløy 14 prosent mindre fra 2017 til 2018.

Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors er de tre øvrige nødhjelpsorganisasjonene som utgjør grunnlaget for Klassekampens oversikt. Også i Røde Kors viser til en nedgang i antallet reiste kilometer med fly. Kirkens Nødhjelp hadde derimot fløyet 13,4 prosent mer i 2018 enn året før.