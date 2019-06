Kan barnets jolle gå i over 10 knop? Da kan du få bot

Barn får ikke båtførerbevis før de har fylt 16 år, men de kan likevel kjøre fritidsbåter under 8 meter. Disse båtene skal ikke ha mer enn ti hestekrefter, og skal ikke kunne kjøre i mer enn ti knop.

– Hovedregelen er at dersom båten kan gå i mer enn ti knop, er den ulovlig å kjøre for barn under 16 år. Men folk kan misforstå dette, for i utgangspunktet kan man ha en motor som ikke har mer enn ti hestekrefter. Problemet er at kombinert med en jolle på ti fot vil den gå i mye mer enn ti knop. Da er det brudd på loven, selv om ikke motoren er ulovlig, sier politioverbetjent Thor-Arild Hansen.