Politiet tror det er savnede Ørjan Solum som er funnet

– Identifiseringsarbeidet pågår fortsatt, men vi har grunn til å tro at det er savnede som er funnet, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland i Agder politidistrikt til NTB onsdag formiddag.

Tirsdag understreket han at identiteten til mannen som ble funnet død under vann inne i en av Steinsåsgruvene i Arendal, ikke er kjent, men at funnet blir sett i sammenheng med den savnede Ørjan Solum (25). Han ble sist sett i et boligområde like ved gruvene 25. mars.

Ukjent dødsårsak

Funnet ble gjort i en dyp, oversvømt gruvesjakt. Grumsete vann og vanskelige leteforhold har gjort at det har tatt ekstra tid å sikre funnområdet og gjennomsøke gruva. Mannen som ble funnet død, «har ligget på stedet en stund», ifølge politiet.

Dødsårsaken er ikke kjent, og det er fortsatt uvisst om det ligger en kriminell handling bak.

– Han er sendt til Oslo universitetssykehus. Vi håper at obduksjonen kan gjennomføres allerede i dag og at vi får svar så raskt som mulig, sier Omland.

Dype gruvesjakter

Etterforskningslederen bekreftet tirsdag opplysninger vitner har gitt Agderposten om at det var funn av gjenstander som førte til at leteinnsatsen ble konsentrert rundt og i gruvene. Blant annet ble det funnet en kortmappe i nærheten, ifølge Omland.

Ifølge lokalavisen ble det startet gruvedrift i Steinsåsen på slutten av 1500-tallet. Tidligere fylkeskonservator og museumsbestyrer ved Aust-Agder Museet, Ulf Hamran, sammenligner den i dag med en sveitserost med «huller overalt». Noen av sjaktene kan være svært dype.

– Ingen har i dag full oversikt over dette enorme nettverket av gruver, sier Hamran.