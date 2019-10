– Å kunne handle for 3000 kroner uten å betale toll er mye mer enn tidligere. Jeg kan godt tenke meg at jeg ender opp med å kjøpe mer på nett med disse endringene.

Line Schrader (45) kikker gjennom den fargerike klesseksjonen på Oslo sportslager. Hun forteller Aftenposten at det er nettopp sportstøy hun egentlig pleier å handle på nettet, til sine to barn.

Nå har regjeringen foreslått nye tollregler som kan gjøre det billigere for folk som Line å kjøpe klær fra utlandet på nett.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen at man må betale moms på all netthandel fra utlandet. Det skjer ved at regjeringen fjerner 350 kroners grensen for moms- og tollfri handel. Samtidig innfører regjeringen en ny tollgrense for tekstiler. Den medfører blant annet at man kan handle klær for inntil 3000 kroner uten å betale toll, kun moms.

Det betyr at om man kjøper klær fra en nettbutikk i utlandet, vil man slippe toll på varer inntil denne summen. Kjøper man samme klær fra en norsk butikk, kan innehaver ha måttet betale toll på klærne og det inkluderes i prisen.

– Jeg kan se for meg at dette blir en reell bekymring for blant annet sportsbutikker. En del ting er allerede dyrere i Norge. Samtidig er det fort gjort å sammenligne priser hvis man søker på nett. Finner man noe billigere, er terskelen lav for å kjøpe det, sier Schrader.

– Vi blir hardt straffet

At bekymringen er reell, kan Trond Holth bekrefte. Han er butikksjef for Oslo sportslager. Butikken har solgt sportsutstyr i Oslo sentrum i snart 90 år, og har i tillegg en nettbutikk med lager i Oslo.

– Det blir vanskeligere å selge klær fremover, vi blir hardt straffet, sier han.

De merker den sterke konkurransen i sportsbransjen godt, og dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil det også bli økt konkurranse fra nettbutikker i utlandet, tror Holth.

En konsekvens for Oslo sportslager kan bli at de må flytte lageret sitt ut av landet, dersom det er mulig. Selv om det er en fordel at momsfritaket på varer under 350 kroner nå forsvinner, tror han ikke det vil veie opp for tollfritaket.

– Selv om vi selger mye utstyr, sykler og ski, er klær en veldig viktig del av omsetningen vår, helt klart. Når man gir fritak på et så stort beløp som 3000 kroner, kan det bli veldig vanskelig for oss, sier han.

Kan måtte legge ned

Anders Gustafsson, professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, tror det foreslåtte tollfritaket vil få store konsekvenser for kles- og sportsbutikker i Norge.

– Disse butikkene har ofte veldig små marginer, gjerne et sted mellom 3 til 8 prosent. De er derfor avhengige av mange salg, og en liten endring kan få veldig stor effekt. Om de mister en liten andel av sitt salg, er kanskje konsekvensen at man må legge ned, sier Gustafsson.

Professoren sier man allerede ser denne utviklingen godt i Sverige, hvor de hverken trenger å betale toll eller moms på varer fra andre EU-land som bestilles på nettet.

– I Sverige er det veldig få små sportsbutikker igjen. Det blir bare store kjeder igjen, fordi de er de eneste som greier å konkurrere på logistikk og få billig nok transport. Det har vært litt annerledes i Norge, men det ser ut til å gå den veien her også, mener Gustafsson.

– Helt uforståelig

Norsk Sportsbransjeforening er svært negative til at regjeringen nå innfører tollfritak på klær fra utlandet. De sammenligner det med å la «utenlandske konkurrenter starte 150 meter foran Jakob Ingebrigtsen på 1500 meteren. Det ville være fryktelig urettferdig».

– Vi er veldig overrasket over at de fjerner denne tollsatsen på klær. Det er helt uforståelig, sier administrerende direktør Trond E. Hansen.

Han understreker at de er fornøyde med at momsfritaket på varer under 350 kroner fjernes, men mener det får lite å si når tekstiler opptil en verdi av 3000 kroner ikke skal fortolles.

Tollsatsene butikkene må betale varierer, men er ifølge Hansen opptil 10 prosent for enkelte varer.

– Da kan det slå kraftig ut. En jakke til 3000 kroner for eksempel, vil få en rabatt på 300 kroner om folk bestiller den fra utlandet.

Hansen mener løsningen er å kutte tollen på tekstiler, også for importørene.

Nordmenn kjøpte sportsutstyr for 5 milliarder

Butikkene burde være fornøyde

Finansdepartementet mener at de som snakker om konkurranseulempen på klær, ikke kun kan bruke eksempler med høyeste tollsats.

– Nå likebehandles norske og utenlandske butikker med hensyn til moms, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

– Det er også viktig å huske at butikker kjøper inn for en mye lavere innkjøpspris enn kunden betaler for. Ulempen for butikken er ofte mindre enn de 10,7 prosentene som er den høyeste tollsatsen. Det er heller ikke toll fra land i EU, land vi har frihandelsavtaler med eller utviklingsland.

Regjeringen oppretter en ny ordning for utenlandske nettbutikker. Ordningen går ut på at butikken i utlandet tar på seg ansvaret for å betale momsen, akkurat slik norske butikker gjør i dag. Ordningen er frivillig, men regjeringen mener de utenlandske butikkene vil fristes til å delta fordi du som norsk kunde slipper fraktselskapenes høye gebyrer for toll- og momshåndtering.

– Vi forstår at de gjerne skulle sluppet tollen, men for å få med utenlandske aktører på den nye ordningen, måtte vi gi dette fritaket for toll for å forenkle prosessen ved å gjøre det enkelt for dem å registrere seg.

Går med underskudd allerede

I Norge finnes det ifølge bransjeforeningen omtrent 760 sportsbutikker i Norge, fordelt på 660 kjedebutikker og rundt 100 uavhengige butikker.

I fjor solgte sportsbutikkene klær og utstyr for over 20 milliarder kroner i Norge, og omsetningen økte fra året før. Men konkurransen er stor. Ifølge Virke går flere av kjedene i varehandelen med underskudd.

– Er det ikke sånn at flere i sportsbransjen allerede ligger an til å gå konkurs, før det nye tollfritaket er innført?

– Det er veldig stor konkurranse, og vi mister allerede markedsandeler til andre butikker som også har begynt å selge sportsutstyr. Men det blir ikke noe bedre av dette. For dem som har negative marginer fra før, kan dette bety katastrofe, sier Trond E. Hansen i bransjeforeningen.