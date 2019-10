15-åring fremdeles kritisk skadet etter voldshendelse

Politiet fikk torsdag medhold av Gjøvik tingrett i fire ukers varetektsfengsling av mannen som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk på sin sønn på Kapp på Toten onsdag.

15-åringen behandles for livstruende skader på Ullevål sykehus, dit han ble fløyet med luftambulanse etter å ha blitt funnet livløs på åstedet.

I en pressemelding fredag opplyser Innlandet politidistrikt at 15-åringens helsetilstand fremdeles er kritisk, men at han er stabil.

Det har blitt gjort flere avhør av mannen de siste dagene. Politiet vil gjøre nye avhør av ham fredag. Ifølge politiet har siktede vært samarbeidsvillig, og gitt en detaljert forklaring.

– Dette gjør at politiet begynner å danne seg et bilde av hendelsen, skriver politiet, som opplyser at det er gjort flere beslag i saken.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 8.38 onsdag morgen, og flere patruljer rykket ut til en bolig på Kapp i Østre Toten i Oppland. Et vitne hadde hørt skrik og rop fra boligen og sett en kvinne som ropte om hjelp, skrev Oppland Arbeiderblad.

Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda.