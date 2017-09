Venstres ordførere splittet om regjering med Frp

Debatten raser i Venstre etter at partiets ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, dagen etter valget tok til orde for at partiet bør gå inn i Høyre/Frp-regjeringen.

Bjørlo får uttalt støtte fra to ordførerkolleger. Ytterligere to er uenige, mens de to siste av Venstres syv ordførere velger ikke å tone tydlig flagg.

Nestlederen i Buskerud Venstre, Helge Stiksrud, gjorde det før helgen klart at han sier farvel til partiet han har vært medlem av i 40 år, dersom det blir regjeringssamarbeid med Frp.

Vanylven-ordfører: Landsmøtet utelukket ikke Frp

– Om Venstre går i regjering med Frp, vil det bryte med det jeg har sagt i valgkampen, sier han.

Det får han takke seg selv for, mener V-ordfører i Vanylven i Møre og Romsdal, Lena Landsverk. Hun understreker at landsmøtevedtaket til partiet ikke utelukker regjeringssamarbeid med Frp, og at det dermed ikke er noen snuoperasjon om Venstre skulle lande på å gå inn i regjeringen.

– Jeg ser at noen kan mene det, for vi har veldig mange i Venstre som er sterkt imot samarbeid med Frp, som har vært tydelige på det hele tiden, og ville ha det med i landsmøtevedtaket. Men det var ikke det landsmøtet stemte for, sier hun.

Må forhandle med dem som gir størst uttelling

Hun poengterer at det viktigste er å komme i regjering, selv om det innebærer å regjere med Høyre og Frp.

– Ja, jeg mener vi må forhandle med dem som kan gi oss mest gjennomslag for våre saker. Det er det som teller for meg. Hvis et regjeringssamarbeid med Frp gir mer gjennslag, og man likevel velger å stå utenfor fordi man ikke liker Frp, da tenker man ikke på politikken, sier hun.

Fakta: Dette vedtok Venstre om regjeringssamarbeid: «Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget.» Kilde: Venstre.no, hoveduttalelse fra landsmøtet 2017. Før forrige valg, i 2012 vedtok landsstyret i Venstre følgende uttalelse: «Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier.»

Også ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna, mener gjennomslag for politikken er viktigere enn hvilke partier som sitter i regjering.

– Jeg synes vi bør søke å gå i regjering - om nødvendig med Frp, sier han.

Fjaler: Listhaugs retorikk er veldig utfordrende

Venstres ordfører Gunhild Berge Stang i Fjaler i Sogn og Fjordane sier hun «i utgangspunktet helst ikke vil» samarbeide med Frp i regjering.

– Derfor har vi gått til valg på en blågrønn regjering og ikke en regjering med Frp. Men nå avventer jeg resultatet av forhandlinger før jeg konkluderer.

Hun har tidligere gått hardt ut mot Frp og beskyldt partiet for å «mangle hjertevarme». Nå vil hun ikke utdype dette mer enn at hun understreker «Listhaug er en av de største utfordringene med å sitte i regjering med Frp».

Også ordfører Runar Bålsrud i Hurdal i Akershus stiller seg avventende til regjeringssamarbeid med Frp.

– Jeg vil ikke avvise det, men jeg vil være tydelig på at det heller ikke nødvendigvis er løsningen, sier han.

Frp-nei fra V-ordfører i Bø og Granvin

Olav Kasland, ordfører i Bø i Telemark, sier han synes det er vanskelig å skulle gå i regjering med Frp, og han har lokallaget i rygget i det synet.

- Venstre i Bø vil reagere negativt på å gå inn i regjering med Frp. Det har lokallaget laget en uttalelse om som er sendt fylkesstyret, sier han og legger til at lokallaget var samstemt.

– Men det er delte meninger om dette i Venstre i Telemark, sier Kasland.

Ordfører i Granvin, Ingebjørg Winjum, er enig med kollegaen i Bø.

– Jeg har de siste årene opplevd skepsisen i Venstre mot Frp og det de står for. Vi gjorde et dårlig valg i distriktene, og må bygge opp igjen tilliten folk har hatt til partiet, sier hun og mener Venstre ikke gjør det om de går i regjeringsforhandlinger med Frp og Høyre.

Forstår trusler om utmelding

Hun sier partiet har hatt flere utmeldelser med Frp-samarbeidet som begrunnelse. Selv sier hun at det ikke blir aktuelt å melde seg ut av partiet, men at hun forstår sentrale politikere som nestleder i Buskerud Venstre, Helge Stiksrud, som truer med utmelding dersom Venstre går i regjering med Frp.

– Jeg skjønner at noen kanskje føler seg ført bak lyset om regjeringssamarbeid med Frp plutselig blir aktuelt. Det har kanskje vært litt uklart fra ledelsen hva de egentlig vil, sier hun.

Skei Grande har snakket om to alternativer

Venstre-leder Trine Skei Grande, som rett før landsmøtet truet med å presse Frp ut av Regjeringen, kom i valgkampen med forsikringer om at borgerlig flertall ville gi en borgerlig regjering. Samtidig snakket hun kun om to regjeringsalternativer.

– Det er dagens regjering og en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Venstre ønsker en blågrønn regjering, og vi kommer til å kjempe til «the bitter end» for å få det til, sa Grande til VG i august.

– Vil det ikke oppfattes som en snuoperasjon om dere nå går for et tredje alternativ, med Høyre, Frp og Venstre i regjering?

– Jo, i forhold til den uttalelsen kan det hende. Men vi har hele tiden sagt at et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering, og å være støtteparti som får skylden for hva regjeringen gjør igjen, frister ikke, sier Brenna.

Han understreker at uten noen form for samabreidsavtale står Regjeringen for eksempel fritt til å starte oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Også høy temperatur i Facebook-debatten

Også i kommentarfeltet på Venstre-profilenes facebook-sider er meningene delte. Mens noen oppfordrer til å gå inn i Høyre/Frp-regjeringen, er andre i harnisk over at partiet i det hele tatt vil diskutere saken:

«...Vi gjekk til valg på ei blågrøn regjering, det nådde vi ikkje,og vi sa tydeleg at vi ikkje hadde ein plan B. Da er ein konstruktiv opposisjon det einaste alternativet. Elles har vi lura veljarane våre!,» skriver en.

En annen, som endte opp med ikke å stemme Venstre, kommer med følgende kraftsalve til Venstre-lederen:

«Hei, Trine. For to/tre uker siden møttes vi tilfeldig på Grønland Basar. Jeg spurte deg om hvorfor jeg skulle stemme på deg, og du svarte «om du vil ha en regjering uten Frp, skal du stemme Venstre». Altså, hva skjer nå, a? Du lyver jo folk rett opp i trynet.»