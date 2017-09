Sjelden salmonellasmitte på Joe & the juice

Lørdag meldte NTB om at juicekjeden Joe & the juice på Oslo Lufthavn har måttet stenge som følge av salmonellasmitte.

Bakgrunnen er at Mattilsynet har registrert åtte mulige tilfeller av salmonellasmitte mellom 10. og 25. august på flyplassen. Flere av de smittede sier de har besøkt kafeen, skriver selskapet. Kjeden har derfor besluttet å stenge spisestedet inntil videre og desinfisere det.

Torsdag denne uken meldte Nationen at syv personer var smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium. Prøvene av pasientene ble tatt i slutten av august, og samtlige var antatt smittet i Norge.

Det var Folkehelseinstituttet (FHI) som hadde fått meldingen. De kunne opplyse at de smittede var i alderen 19 til 60 år, og bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

Direktør i avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet, Line Vold sa til Nationen at DNA-profilen til bakterien er sjelden og at den ikke er påvist i Norge tidligere.

Joe & the juice er smittekilden

Lørdag skriver Mattilsynet i en pressemelding at de har en sterk mistanke om at personene ble smittet hos Joe & the juice.

– Pasientene er bosatt over hele landet, men vi vet at i hvert fall syv av åtte som er blitt syke har vært på Oslo Lufthavn og handlet produkter hos Joe & the juice, sier seniorrådgiver ved seksjon for hygiene og drikkevann i Mattilsynet, Catherine Svindland i pressemeldingen.

Hun legger til at det ikke nødvendigvis er en svikt i rutinene hos restauranten som har ført til smitten, men at restauranten kan ha brukt råvarer som allerede var smittet med salmonella.

På grunnlag av at det ikke er meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, tror Mattilsynet det ikke er fare for at flere kan bli smittet.

– Virksomheten har gjort flere tiltak, som å vaske ned lokalene, og samarbeider med Mattilsynet, sier Svindland i pressemeldingen.

Få tilfeller av salmonella i Norge

Den sjeldne salmonellatypen opptrer imidlertid som et vanlig salmonellautbrudd: En mage-/tarminfeksjon som gir feber, diaré og magesmerter.

Folkehelseinstituttet får hvert år melding om 900 til 1300 sykdomstilfeller i Norge, men de fleste er smittet i utlandet. Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Det vanligste er at smitten kommer fra kjøttprodukter, men det kan også komme fra egg, melk, skalldyr, grønnsaker og krydder. Bakterien kan også overføres fra person til person og fra dyr til mennesker.

Svindland opplyser at Norge har lav forekomst av salmonella.

Tilfellet er isolert på flyplassen

Joe & the juice opplyser at de bruker samme leverandør til alle sine 32 spisesteder rundt om i landet. I perioden der smitten har forekommet, har disse solgt over 40.000 sandwicher.

– Ettersom det ikke er meldt om smitte utenfor Gardermoen, er tilfellet isolert til flyplassen og det kan muligens knyttes til smitte fra mennesker, men det gjenstår å avklare, skriver selskapet, som også opplyser at en av deres egne ansatte ble syk 22. august, uten at han har fått noen diagnose.

Alle de ansatte blir testet og har fått lønnet permisjon, heter det i pressemeldingen.

Selskapet understreker at det samarbeider med Mattilsynet.