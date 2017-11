Dette er de nye narkolangerne på det mørke nettet

Saken kom i kjølevannet av «Operasjon Marco Polo» - Kripos’ aksjon rettet mot narkotikasalg på «det mørke nettet» - en kryptert underverden på Internett. I sommer ble to andre norske selgere dømt til fengselsstraffer og inndragning av millionbeløp i samme sakskompleks. De kalte seg Alfa & Omega på det mørke nettet.

Det er en ny type kriminalitet og forbrytere som rulles opp for rettsvesenet nå. I den ferske dommen fra Oslo tingrett beskrives omsetning av narkotika på det skjulte nettet som et stigende samfunnsproblem. Retten mener derfor det er særlig viktig å avskrekke andre gjennom strenge dommer.

De fem som har sittet på tiltalebenkene i sal 716 og 317 i Oslo tingrett fremstår ikke som stereotype narkotikaselgere. De ser ikke ut som rusmisbrukere du ser i gatemiljøet, eller som gategangstere fra film. De har stort sett vært i jobb, eller har hatt annen inntekt. I forklaringene viser de et liberalt forhold til rusmidler og narkotika.

Den norske nettbutikken Kvalitetsbevisst solgte store mengder narkotika fra slutten av 2012 til de ble tatt i juni 2015. Posten var ufrivillig narkokurér.

Overtredelsen anses som så grov at de tre mennene ble dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen». Dommene er på henholdsvis seks, fem og fem års fengsel, samt inndragning av 400.000 kroner hver.

Fakta: Dette ble de dømt for Mennene ble dømt for å ha solgt 23,9 kilo hasj, 2,4 kilo marihuana samt 296 gram amfetamin/metamfetamin, 205 gram kokain, 177 gram MDMA-pulver, samt noe narkotisk sopp og 1749 valiumtabletter. De ble også dømt for å oppbevare 8,1 kilo hasj, og for etablering og drifting av en cannabisplantasje med 158 planter. Inntektene har vært på minst 3.130.000 kroner. Retten anser mengdevurdering og beløp som nøkterne anslag.

Visste du at «det mørke nettet» ble opprettet av det amerikanske forsvaret for å gi kontakter i totalitære stater mulighet til å kommunisere uoppdaget?

Silkeveien til å bli langer

Da nettmarkedet Silk Road ble etablert i 2011, fant både selgere og kjøpere av narkotika en mulighet til å omsette narkotika uten å oppsøke gatemarkedet. Mange benyttet seg av muligheten til å selge narkotika anonymt via skjulte nettbutikker. Også i Norge.

Fakta: Narkotikasalg på det mørke nettet Amerikaneren Ross Ulbricht opprettet og drev Silk Road, det første, store narkotikamarkedet på nett. Han var en ung libertarianer. Hans idealistiske overbygning for prosjektet var retten til selv å bestemme hvilke kjemikalier man vil putte i seg. I nettforum hvor slike markeder diskuteres, er det en utbredt holdning at bruk av narkotika er en privatsak. Noe myndighetene ikke skal blande seg opp i. Ross Ulbricht likte å fremstille seg som en slags narkotikabrukens frihetskjemper. Det forhindret ikke at han fikk livstidsdom i USA da narkoimperiet hans raknet.

Selgere og kjøpere på Silk Road trodde at Tor-nettverket og bitcoin sikret dem full anonymitet. Mange trodde de ikke kunne bli tatt.

Det var på Silk Road både Alfa & Omega og Kvalitetsbevisst opprettet narkotikautsalgene sine.

Silk Road ble stengt av FBI i 2013. Nye markeder dukket opp etter kort tid. Narkohandel på det mørke nettet foregår fortsatt i stor skala.

Adresseavisens journalist Jonas Alsaker Vikan var først ute med å kartlegge de norske operatørene innen narkotikasalg på det mørke nettet.

I prosjektene «Silkeveiene» (2014) og særlig «Teppefall» (2015) klarte han blant annet å avdekke en av bakmennene bak butikken «Alfa & Omega» før politiet startet etterforskningen.

De tiltalte i saken mot Kvalitetsbevisst har i liten grad hjulpet politiet med tilgang på kontoer og passord. Kripos har fått et stort materiale fra FBI fra beslaget av Silk Road-serveren. Fra stengningen av markedet Silk Road 2.0 har de fått mindre omfattende materiale fra Europol. Kripos hadde også foretatt kommunikasjonsovervåking fra februar 2015 til pågripelsen i juni samme år, hemmelige ransakninger og beslag, samt foretatt et narkotikakjøp fra nettbutikken Kvalitetsbevisst.

IT-ekspertens ekstrajobb

En 33-åring fra Grenland innrømmet å ha vært med på å opprette markedsplassen Kvalitetsbevisst. Mannen har i mange år jobbet med IT-sikkerhet. Etterforskningen viser at han har hatt en administrativ og ledende rolle, både i Kvalitetsbevisst og med selgerkontoene MidtPaaTreet og NorPro, som han også etablerte.

LES MER OM SILK ROAD: Fra 2011 til 2013 ble det omsatt narkotika for 200 millioner dollar på Silk Road. Dommeren kalte nettmarkedet et Amazon for narkotika.

To venner av ham ble også dømt, en 31-åring fra Grenland og en 32-åring fra et annet sted i Telemark. Disse innrømmet å ha solgt narkotika gjennom Kvalitetsbevisst, men ikke å ha vært med på å opprette butikken, som opererte fra Oslo.

I motsetning til andre norske aktører på dette markedet, opprettet Kvalitetsbevisst i januar 2014 en egen nettbutikk på Tor-nettverket. Dermed kunne de selge narkotika uten at et forum krevde avanse av salget. Dette krever teknisk innsikt.

Guttestreker eller mafia?

De tre tiltalte fremstilte seg i retten nærmest som en vennegjeng som hadde drevet med guttestreker som gikk for langt. De nektet for å ha vært en organisert kriminell gruppe.

– Kvalitetsbevisst var en snøball som rullet ut av kontroll, sa den tiltalte 33-åringen.

Retten festet ikke lit til denne fremstillingen. Påtalemyndigheten fremla bevis for at alle tre hadde vært aktive fra oppstarten i november 2012 og at inntektene hele veien var blitt delt.

32-åringen forklarte at han tok på seg å kode et ordresystem for nettbutikken fra 2015. Koding skulle han ha lært seg på Youtube. Han skulle få halvparten av avkastningen for denne jobben.

Hvorfor IT-eksperten ville gi sin ufaglærte venn halvparten av omsetningen for å lage et skript, ble det ikke gitt noen forklaring på.

Frisør med cannabisplantasje i kjelleren

32-åringen hadde i flere år livnært seg ved å selge dyrkeutstyr for cannabis, først fra en butikk, senere svart.

– Det er et stort marked der ute, sa han i retten.

Det siste halvåret før pågripelsen etablerte han sammen med 31-åringen en cannabisplantasje i kjelleren til den 31-årige frisøren. 33-åringen nekter for å ha vært med på dette, men retten mener at alle tre var delaktige.

Kripos har også beslaglagt kundelister i saken. En storkunde må snart møte i retten. De tre i Kvalitetsbevisst kalte ham internt «monsteret», fordi han kjøpte så store mengder narkotika.

Aktor, politiadvokat Richard Beck Pedersen fra Kripos, fikk medhold for sin påstand om seks års fengsel for 33-åringen, og fem år hver for de to andre. Retten gikk imidlertid med på å lempe på aktors inndragningskrav, som opprinnelig lå rundt en million fra hver av de tre. Retten satte inndragningen til 400.000 kroner fra hver av dem.

Dommene forkynnes i slutten av november, og er foreløpig ikke rettskraftige.