Det ble våte dager for Østlandet i helgen. På Tryvannshøgda i Oslo falt det mer regn lørdag og søndag enn det gjorde i hele juni og juli tilsammen.

– I sommer falt det mindre regn enn normalt, mens både lørdag og søndag havnet på topp 5-listen over våteste novemberdager siden Meteorologisk institutt startet målinger på Tryvann i 1943, sier Espen Biseth Granan, vakthavende meteorolog ved meteorolisk institutt.

Oslo toppet listen

I en melding Meteorologisk institutt la ut på Twitter var det Nordmarka i Oslo med hele 138 millimeter regn som toppet listen over nedbør. Etterfulgt av Åmli og Gjerstad i Aust-Agder.

– Grunnen til det kraftige regnet i helgen er en kombinasjon av et stort og omfattende lavtrykk i Norskehavet og høytrykk i Russland. Mellom disse to oppstår det et vindfelt fra øst til vest, og de sørøstlige vindene gir mye nedbør østafjells, fortalte statsmeteorolog Siri Wiberg søndag.

Fakta: Oversikt over regn som falt i helgen en rekke steder på Sørlandet Nordmarka i Oslo: 138,4 millimeter Åmli i Aust-Agder: 116,2 millimeter Gjerstad i Aust-Agder: 115,7 millimeter Porsgrunn i Telemark: 114,4 millimeter Tryvann i Oslo: 112 millimeter Marnardal i Vest-Agder: 108 millimeter Birkenes i Aust-Agder: 101,5 millimeter Stokke i Vestfold: 104,1 millimeter Forland i Aust-Agder: 103,2 millimeter Tinn i Telemark: 100,8 millimeter Kilde: Meteorologisk institutt

Olav Olsen

Kan ikke måle seg mot Vestlandet

Etter en tørr og varm sommer, som til og med Bergen fikk kjenne på, målte byen nylig den våteste september siden målestasjonen ble satt i drift i 1983. To dager før september var over målte Meteorologisk institutt 480,7 millimeter regn. Til sammenligning er det hittil i år målt totalt 492,6 millimeter på Blindern i Oslo.

– Grunnen til at Vestlandet får så mye regn, er at Norge ligger i Vestavindsbeltet. Fuktig luft fra Norskehavet treffer Vestlandskysten, og fjellene tvinger luften til å slippe nedbør på vestsiden av fjellet, forklarer vakthavende meteorolog Biseth Granan.

Bedre vær i vente

Ifølge Meteorologisk institutt vil mildværet fortsetter denne uken, både på Vestlandet og Østafjells. Mot helgen kommer et høytrykk og gir tørt vær. Mildværet fortsetter, og trolig kan det ventes sol.