Ap bløffer om landmakten og legger kun inn 50 millioner kroner til anskaffelse av nye stridsvogner, fremholder han.

– Dette er for intet å regne sammenlignet med kritikken Ap har rettet mot regjeringen for manglende anskaffelse av stridsvogner, sier Elvenes til NTB.

Han sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité og viser til at 50 millioner rekker til å anskaffe en halv stridsvogn. Elvenes rister også på hodet av at Ap øker skatter og avgifter med flere milliarder, men ikke finner rom for å bruke mer enn 368 millioner ekstra på Forsvaret.

– I forhold til det de har lovt og de forventningene de har skapt, er dette et mageplask, sier Elvenes, som mener Aps eget forsvarsbudsjett er lite imponerende.

– Pinlig

Høyre-politikerens uttalelser får Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til å steile.

– Hvis Høyre nå mener det er bløff å bruke mer på forsvar, betyr det at de ignorerer Norges NATO-forpliktelser. Det er ikke bare pinlig for Høyre, men det er også pinlig for Norge. Høyre kan ikke lenger kalles et forsvarsparti, sier hun til NTB.

– Arbeiderpartiet setter av 50 millioner til et forprosjekt for nye stridsvogner til hæren. Høyre- og Frp-regjeringen har nedprioritert hæren, utsatt investeringer og skjøvet viktige veivalg ut i stadig nye utredninger, fremholder Ap-politikeren.

Hard kritikk

Regjeringen har gjentatte ganger fått hard kritikk fra opposisjonen for ikke å oppfylle Stortingets bestilling i forliket om landmakten. Elvenes mener kritikken ikke følges av handling i Aps budsjett.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i juni til VG at utfordringene med aldrende stridsvogner må løses nå. Da hadde regjeringen i revidert budsjett nettopp orientert om at det ikke hadde vært mulig å låne eller leie inn mer moderne stridsvogner allerede i 2019.

– Om det ikke går an å lease eller leie stridsvogner, så må regjeringen sørge for oppgradering av dem vi allerede har, sier Støre.

Da regjeringens budsjettforslag kom 8. oktober pekte Huiteldt på at beslutningen om nye stridsvogner var utsatt enda en gang.

– Det har de heldigvis ikke flertall for, sa hun, og varslet at Ap vil styrke Hæren med en "raskere oppgradering av stridsvogner".

Forprosjekt

I Aps budsjett heter det at partiet har satt av 50 millioner til nye stridsvogner, og at pengene er tenkt brukt til et forprosjekt.

Elvenes viser til at regjeringen har satt i gang en anskaffelsesprosess, og fremholder at anskaffelsen er så stor at det ikke bare er å hoppe direkte inn i et forprosjekt.

– Anskaffelsen må kvalitetssikres eksternt, og det er behov for å vurdere alle alternativer slik at man kjøper den beste stridsvognen på markedet, sier han.

Huitfeldt tar også kritikken av at Ap ikke bruker mer enn 368 millioner ekstra på Forsvaret med stor ro. Hun viser til at alle Aps forsvarsbudsjetter har ligget over regjeringens forslag.

– I fjor endte budsjettavtalen i Stortinget med kutt i forsvarsbudsjettet. Med Høyre og Frp i regjering går nå BNP-andelen til forsvar ned, stikk i strid med våre NATO-forpliktelser. Høyre er hjertelig velkommen til å stemme for Aps forslag om styrking av forsvarsbudsjettet, sier hun.