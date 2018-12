(Aftenbladet):- Vi har varslet entreprenøren vår og de skal rydde veien. Det er litt uvanlig at de må ut for å brøyte sand i stedet for snø på denne tiden av året, sier Roger Nedberge Hille, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen til Aftenbladet.

Pål Christensen/Aftenbladet

Ved 07.30-tiden melder Aftenbladets fotograf på stedet at anleggsmaskiner er ferdig med rydding av gang- og sykkelveien. De er nå i gang med å få løs fastkjørte biler og starter også arbeidet med å rydde veibanen.