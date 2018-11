Det er sendt ut farevarsler på gult nivå for de neste dagene på Sør- og Østlandet: Mye nedbør, jordskredfare og flomvarsel.

Det er ventet 80 til 120 mm på 48 timer, og mesteparten av nedbøren vil komme vest for Oslofjorden.

– Slik det ser ut nå, vil Agder, Telemark og områdene vest for Oslofjorden få en topp på lørdag, så vil toppen flytte seg over til Østlandet på søndag, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg.

Mye nedbør, men ikke ekstremt

Fylkene det er ventet mye nedbør i, er Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Oppland og Agder-fylkene. I tillegg er det fare for flom og jordskred i Telemark og deler av Østlandet.

Gult farenivå er det laveste av de tre farenivåene, så været regnes ikke som ekstremt.

– Ingen kommer nok til å oppleve det som ekstremt, det blir bare mye nedbør jevnt og trutt gjennom helgen. Faren kommer mest i ettertid, når bakken mettes med nedbør og ikke klarer å ta unna vannet lengre, sier Selberg.

Fakta: Tips og anbefalinger Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Les mer på NVEs nettsider. Kilde: yr.no / NVE

Meteorologisk institutt / Twitter

Oslo-topp søndag

For folk i Oslo-området vil det bli noe mer på søndag enn på lørdag, men det kommer til å bli mye nedbør hele helgen med opp mot 100 mm nedbør i løpet av 48 timer.

– I Oslo-regionen ser det ut til at man kan få opp til 40 mm nedbør på 24 timer lørdag, og så kan en få opp til 60 mm i løpet av søndagen.

Selberg understreker at det kan bli store lokale forskjeller på nedbørsmengden, ettersom det er vanskelig å plassere nedbør innenfor en region.

– Det vil nok oppleves ganske forskjellig. Noen lokale områder kan få veldig lite, mens andre kan få veldig mye nedbør.

Over på mandag

Selberg sier at det er ingenting som tyder på at farenivået kommer til å bli oppjustert til oransje eller rød, men at det likevel er lurt å holde seg oppdatert gjennom helgen.

Det ventes at faren vil være over mandag.