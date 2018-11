– Det er unaturlig at dette dokumentet og 800 andre befinner seg i København, når det nesten bare er norske forskere som er interessert i det, sier Ugulen Kristiansen til Bergens Tidende.

Han er førstearkivar i Arkivverket og ekspert på norsk middelalderhistorie. Til daglig jobber han på Statsarkivet i Bergen med dokumenter fra middelalderen. Men det hender han må sette seg på flyet til København for å studere middelalderdokumenter, deriblant flere med Bergens bysegl på.

– Det er hyggelig å reise til København, men jeg mener likevel vi bør få denne samlingen tilbake til Norge, sier Ugulen Kristiansen.

Borg og syv fjell

De fleste bergensere vet at Bergens byvåpen er en borg med tre tårn over syv fjell. Byvåpenet er brukt som Bergen kommunes logo, på byflagget og er dessuten et yndet symbol for Brann-supportere og andre som ønsker å vise sin tilhørighet til Bergen.

Det ikke like mange vet, er at byvåpenet bygger på byseglet som var i bruk i middelalderen. Seglet er opprinnelig brukt til avtrykk i voks, senere lakk og enda senere som stempel og trykk.

Trønderhandel berget Bergen-avtrykk

– Man brukte segl for å gjøre dokumentene mer offisielle og få en dokumentasjon på at de var rettslig holdbare. Det var strenge regler for hvem som kunne bruke byseglet. Det var først og fremst byrådet, under ledelse av lagmannen, som bruke byseglet, forteller Ugulen Kristiansen.

Selve «stempelet», også kalt stampen, er gått tapt. Men det eldste bevarte avtrykket av Bergens bysegl er fra 1299, og oppbevares i København, der det har vært de siste 288 årene. Seglet er del av diplomsamlingen i Den arnamagnæanske samling (se faktaboks), og finnes på et dokument som av alle ting handler om en eiendomshandel i Trøndelag.

Rune Sævig

Lysbakken på Løvebakken tar opp saken

Men nå ønsker middelalderhistorikeren og SV-leder – og i denne sammenhengen bergenser – Audun Lysbakken å få brevet med byseglet tilbake, sammen med de mange andre norske middelalderdokumentene som finnes i København.

– Seglet ska hem. Det er overskriften på denne saken, men det handler jo også om mange andre viktige norske middelalderdokumenter som burde vært i Norge, sier Lysbakken.

Han vil stille spørsmål om saken til kulturministeren, der han ber regjeringen ta initiativ til en dialog med danske myndigheter om overføring av dokumentene til Norge.

– Det eldste eksisterende avtrykket av Bergen bys segl er åpenbart en viktig del av Bergens kulturhistorie. I danske arkiver finnes svært mange andre norske middelalderdokumenter, diplomer og håndskrifter. Noen av disse er kulturskatter av stor nasjonal betydning, sier han.

Fem myter om Bergen: Snakker høyest og står for verdiskapningen i Norge?

Bergen kommune

Island fikk sine dokumenter

Ugulen Kristiansen og Lysbakken argumenterer med at tilgangen til disse ville bli betydelig lettere for forskere her i landet dersom de ble levert tilbake til Norge.

– Både historikere, filologer, kunsthistorikere og andre forskere vil kunne ha stor nytte av enklere tilgang til denne delen av norsk historie, argumenterer Lysbakken.

Fakta: Den arnamagnæanske samling Den islandske historikeren Árni Magnússon (1663–1730) samlet inn og tok vare på et stort antall middelalderskrifter fra Norge, Island, Danmark og Sverige, og testamenterte ved sin død denne samlingen til Københavns Universitet.

I Den arnamagnæanske samling finnes en rekke dokumenter av stor betydning for norsk kulturhistorie, og av relevans for norske forskere.

Samlingen omfattet i utgangspunktet over 1900 dokumenter, men etter lange forhandlinger ble i overkant av 1100 av dem overført til det norske riksarkivet i 1937.

Dette var de dokumentene som det kunne dokumenteres hadde vært på utlån til Árni Magnússon. De resterende dokumentene befinner seg fortsatt i København.

De to viser til at Norge i 1937 klarte å forhandle frem at 1100 dokumenter ble levert tilbake fra Den arnamagnæanske samling.

– Det er svært lenge siden 1937, og det bør derfor være mulig for norske myndigheter å gå i ny dialog med Danmark nå. I den forbindelse vi det også være mulig å returnere Bergens segl til hjembyen, 720 år etter at avtrykket ble laget, mener Lysbakken.

Ugulen Kristiansen sier at Island gikk i forhandlinger med Danmark, og har fått hjem sin del av samlingen.

– Derfor skjønner jeg ikke hvorfor det ikke skulle være mulig for den norske delen, sier han.

Har lidd for byseglet

Selv om bergenserne kanskje er mest interessert i byseglet, inneholder samlingen på vel 800 dokumenter en rekke andre godbiter. Den viktigste er kanskje Sættargjerden – et forlik mellom kongemakten og kirken fra 1277.

– Det naturlige vil kanskje være at Riksarkivet i Oslo får hele samlingen. Men det er lett å tenke seg at en del dokumenter som omhandler Bergen kan bli utlånt hit, og bli del av en utstilling, sier Ugulen Kristiansen.

– Du har jo byseglet i din egen permanente utstilling på armen?

– Ja, jeg har tatovert hele venstrearmen som en oppsummering av meg. Jeg er født i Bergen og er middelalderhistoriker. Da måtte byseglet med. Det er en ganske nøyaktig avtegning av 1299-seglet, sier historikeren, som kan røpe at å tatovere innsiden av biceps ikke var spesielt behagelig.

– Men det var der det var ledig plass.