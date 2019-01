Budet fra Nasdaq ligger sju kroner over et allerede eksisterende bud fra Euronext.

Både styret og administrasjonen i Oslo Børs har enstemmig besluttet å anbefale alle aksjonærene i selskapet å godta tilbudet fra Nasdaq og ikke gå for tilbudet fra Euronext, heter det i en pressemelding fra Oslo Børs VPS Holding ASA onsdag morgen.

Tunge aktører med

De to største aksjonærene i Oslo Børs, storbanken DNB og pensjonsfondet KLP, har allerede forhåndsakseptert budet fra Nasdaq. Totalt har aksjonærer som representerer 35,11 prosent av det samlede antallet aksjer i Oslo Børs VPS gitt ugjenkallelig forhåndsaksept, opplyses det.

DNB, som eier 19,8 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, sier i en pressemelding at de historisk har ment at Oslo Børs bør ha en sterk forankring i det norske markedet.

– Med de alternativene som nå foreligger, mener vi at Nasdaq tilbyr den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og Verdipapirsentralen, skriver storbanken.

KLPs konsernsjef Sverre Thornes sier i en pressemelding at Nasdaqs bud og planer for Oslo Børs og Verdipapirsentralen best vil ivareta og videreutvikle børsens rolle som kapitalkilde og markedsplass for næringslivet. KLP eier 10 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

Budkrig på gang

Euronext la inn sitt bud julaften. De har sikret seg direkte eierandeler på 5,3 prosent og sitter i tillegg på forhåndsaksept på 45,2 prosent av aksjene.

Det innebærer at Euronext i øyeblikket kontrollerer 50,6 prosent av aksjene, mot Nasdaqs forhåndsaksept på 35,11 prosent av aksjene. Et av Nasdaqs vilkår er at de får minst 90 prosent aksept for budet, mens Euronext har satt som betingelse at de får aksept for sitt bud fra minst halvparten.

Ifølge Nasdaq vil deres formelle tilbudsdokument bli levert rundt 4. februar. Deres bud verdsetter Oslo Børs til 6,5 milliarder kroner, drøyt 300 millioner kroner mer enn budet fra Euronext.

Begge budene forutsetter myndighetenes godkjenning. Finansdepartementet avgjør saken på grunnlag av råd fra Finanstilsynet, ifølge børsens pressemelding.

Samlet vurdering

Børsens styre uttaler at en samlet vurdering tilsier at Nasdaqs bud er det beste for alle interessenter, inkludert aksjonærer, utstedere, investorer, banker og investeringsbanker som opererer i det norske kapitalmarkedet.

– Basert på grundige diskusjoner med Nasdaq er styret av den oppfatning at en sammenslåing mellom Nasdaq og Oslo Børs VPS er logisk fra et strategisk, bransje- og markedsmessig perspektiv, heter det i pressemeldingen fra børsen.

En av de avtalte betingelsene i budet fra Nasdaq er at Oslo Børs beholder sitt merkenavn, og at den norske modellen for regulering, ledelse og tilsyn skal opprettholdes.

Oslo Børs har invitert til pressekonferanse i sine lokaler klokka 10 onsdag. Der stiller administrerende direktør Lauri Rosendahl fra Nasdaq Nordics sammen med Oslo Børs' konsernsjef Bente A. Landsnes og styreleder Catharina Hellerud.