Midt i desember kom beskjeden om full stans i E18-prosjektet Lysaker-Ramstadsletta. Statens vegvesen hadde i 2018 brukt over 300 millioner for mye på å kjøpe eiendommer som står i veien for prosjektet. Som straff uteble bevilgningene for 2019.

Det åpnet for ny debatt om veien som Samferdselsdepartementet under dagens regjering har kjempet hardt for. Onsdag kveld kokte det i Oslo bystyre. Et flertall med Ap, MDG, SV og Rødt avviste et forslag fra staten om en bompengeordning for E18. De ville heller ikke støtte et forslag fra Høyre, Frp og venstre om å oppfordre staten til å redusere bompengebelastningen. Flertallet vil ikke ha veiprosjektet.