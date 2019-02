Forsvaret varsler rettslige skritt om Helge Ingstad

I et brev fra juridisk direktør Johan W. Kvandal i Forsvarsmateriell til det spanske verftet Navantia heter det at det kan bli aktuelt for dem å benytte seg av «alle rettslige skritt eller krav» mot både det spanske verftet og underleverandørene, skriver Bergens Tidende.

I en korrespondanse mellom Kvandal og Navantia kommer det fram at det spanske verftet mener Forsvarsmateriell ikke har grunnlag for det.

– Navantia ser ikke noe som helst grunnlag for krav fra Forsvarsmateriell mot Navantia, svarer toppsjef Esteban Garcia Vilasanchez i et brev sendt 11. januar, ifølge BT.

Toppsjefen varsler i stedet de kan svare med rettslige skritt mot Forsvarsmateriell og argumenterer med at Norge varslet for sent om eventuelle mangler på fregatten og at Forsvarsmateriell allerede har fraskrevet seg krav knyttet til fregattene. Navantia har levert totalt fem fregatter til det norske forsvaret.

Navantia har bedt om et møte med Forsvarsmateriell, som er planlagt i nærmeste framtid.

Fregatten KNM Helge Ingstad har ligget i Hjeltefjorden i Hordaland etter at den kolliderte med oljetankeren Sola TS torsdag 8. november. På grunn av vanskelige værforhold, kan hevingen først skje etter påske.