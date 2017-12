Ifølge valutaoversikten fra Norges Bank må du ut med 100,22 norske kroner for 100 svenske kroner, skriver Nettavisen. Man må tilbake til juni 2016 for å finne samme situasjon.

Det er fallende boligpriser og svake shoppingtall som først og fremst svekker den norske valutaen. Kronekursen preges også av svakere handel i julehøytiden, ifølge avisen.

Selv om harryhandelen og feriering i utlandet blir dyrere for nordmenn, så er en svak kronekurs gull verdt for norsk eksport og turistnæring.

– Det er veldig bra for Norge. Vi tjener veldig mye netto på svak krone, og den svake kronen er en veldig viktig bidragsyter til at det gikk nokså bra da oljeprisen falt så mye som den gjorde. Det er en veldig vesentlig faktor for eksportindustrien og turistnæringen. Krafteksporten nyter også godt av en svak krone, sier sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.