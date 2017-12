Legeforeningen er skeptisk, og det overrasker ikke Fremskrittspartiet som fikk vedtatt forslaget.

Det var lokalavisen Budstikka som først omtalte saken om frislippet.

– Vi åpner opp for å få en større konkurranse blant fastlegene og dermed kortere ventetid, bedre servicetilbud og lenger åpningstid, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet, Torbjørn Espelien, Bærum.

Han mener det er et problem at det både er lang ventetid for å få time hos fastlegen og køer på legevakten.

– En gjennomgang kommunen har gjort viser at telefontilgjengeligheten er for dårlig både på legevakten og hos fastlegene.

– Usolidarisk og undergraver ordningen

Helen Brandstorp er avdelingsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

– Det er et usolidarisk vedtak politikerne har fattet, og det i en kommune som sannsynligvis har en friskere befolkning enn ellers. Helse er som kjent nært knyttet til sosioøkonomisk status, sier hun.

Brandstorp mener det er åpenbart at Bærum vil tiltrekke seg leger fra distrikter der det er dokumentert fastlegemangel og vikarer som kommer og går.

– Bærumsfolk ikke sytpeiser

Brandstorp tror ikke Bærumsfolk har forstått rekkevidden av vedtaket.

– Jeg tror ikke den jevne Bærumsborger ser på seg som det vi på nordnorsk kaller sytpeiser eller som sykere enn andre. Jeg tror heller at Bærumsfolk er stolte av at de tar vare på helsen ved å spise sunt, trene og bruke både sjø, skog og fjell flittig.

Hun håper og tror at politikerne i Bærum snur.

– Når de får litt bedre innsikt i hva dette handler om, vil nok flertallet egentlig være solidariske med de ordningene vi har for å sikre gode fastleger i alle kommuner og at folks bruk av legene begrenses til det de er ment for, sier hun.

Tror ikke andre kommuner vil bli påvirket

Espelien har ikke noe tak på hvor mange nye fastleger som kan etablere seg i Bærum.

– Markedet vil selv regulere antall fastleger.

– Hva tenker du om at dette kan friste leger fra andre kommuner til å søke seg til Bærum?

– Når vi ser på de søknadene som har kommet tidligere, når vi har utlyst hjemler, vil det være sannsynlig at flere vil etablere seg i Bærum.

Espelien sier det er den enkelte kommune som har ansvar for sine egne innbyggere, men mener at andre kommuner ikke vil påvirkes selv om Bærum åpner for flere fastlege.

– Det er antall pasienter på listene som danner grunnlaget for den enkelte fastleges inntekt.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse og omsorgsdepartementet mener det er positivt at kommuner som trenger å rekruttere flere fastleger tar grep for å sikre innbyggerne et best mulig tilbud.

– Samtidig er det svært viktig at kommunene samarbeider tett med fastlegene ved større endringer i det kommunale fastlegetilbudet, sier Jahrmann Bjerke.

Mener nyordningen bryter med avtaleverket

Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øhren, mener Bærum kommune etabler et nytt system helt på siden av fastlegeordningen, og frykter at dette kan føre til svært uoversiktlige forhold både for fastlegene og pasientene.

Legeforeningen

I følge lokalavisen Budstikka har vedtaket skapt reaksjoner blant fastlegene i Bærum. De 105 fastlegene i kommunener rystet over at de ikke spurt til råds.

– Dette vedtas i tillegg uten noen form for konsekvensutredning og uten å drøfte saken med fastlegene i kommunen. Dette er kommunen pålagt å gjøre ifølge avtaleverket vårt, sier Øhren.

Han mener forslaget raskt kan få uheldige konsekvenser for andre kommuner med rekrutterings- og tilgjengelighetsproblemer.

– Å løse kapasitetsutfordringene i en kommune ved å potensielt tappe andre kommuner for fastlegeressurser, er svært uheldig.

Legeforeningen: Dagens ordning sikrer kommunene

Lederen for allmennlegene mener dagens fastlegeordning sikrer kommunen mulighet til å opprette nye fastlegehjemler.

– At vi har en regulert konkurransesituasjon kommunene imellom, er også med på å avverge at alvorlig legedekningssvikt sprer seg i mindre sentrale strøk.

Legeforeningen er i dialog med Bærum kommune, og legene sier den er konstruktiv.

Helen Brandstorp mener det er naivt å tro på at markedet vil bli mettet når det gjelder legetjenester.

– Vi vet tvert i mot at etterspørselen er nær sagt umettelig. En typisk fastlege er jo en pålitelig person som man kan komme med alt til - også bagateller.