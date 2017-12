Det er i et brev til statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) at ordføreren i grensekommunen i Finnmark ber om at saken tas opp på høyeste politiske nivå med Russland.

Brevet ble sendt over til de ministrene to ved 13-tiden onsdag, og Aftenposten har fått tilgang til hele innholdet.

«Jeg håper at regjeringen raskt kontakter både president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov, og legger politisk press slik at Frode Berg slipper ut av fengselet og kommer hjem til Norge så raskt som mulig», skriver Rafaelsen i brevet.

Dan P. Neegaard

– Det er helt utenkelig at Frode Berg skal ha spionert for Norge og USA mot Russland. Han er den største russlandspatrioten jeg kjenner, sier ordføreren til Aftenposten på hans kontor i Kirkenes.

Han viser til at både Solberg og Eriksen Søreide skal til toppmøtet Verdens økonomiske forum, WEF, i Davos 10. januar.

– Dette vil være en utmerket mulighet for landets øverste ledelse til å ta saken direkte opp med president Putin og utenriksminister Lavrov, og jeg forventer at det vil skje, sier Rafaelsen.

Har bidratt til samarbeid

Ordføreren har kjent og samarbeidet tett med Berg i en rekke sammenhenger de siste 20 år.

Amund Trellevik, NRK

– Han var svært sentral som grenseinspektør da vi tidlig på 90-tallet etablerte traseen for Barentsskirennet, som hvert år har flere tusen deltakere, sier Rafaelsen.

Det unike skirennet har sin start i Rajakoski på russisk side av Pasvikdalen, går så inn i Norge og Finland, før deltakerne kan gå i mål i Rajakoski. Alt uten pass eller visum.

– Dette er bare et av de unike grensenedbyggende tiltakene Russlands-vennen Berg har vært med på å starte, sier ordføreren.

Arrestasjon slo ned som en bombe

Berg ble arrestert av FSB i Moskva 5. desember under et ferieopphold i den russiske hovedstaden. Først tirsdag denne uken ble det kjent at det russiske sikkerhetspolitiet anklager ham for spionasje på vegne av norske og amerikansk etterretning. Russiske medier knytter også nordmannen til en arrestert 24 år gammel russisk statsborger, som skal ha blitt arrester og anklaget for høyforræderi allerede 30. november.

I Kirkenes har arrestasjonen og spionanklagene mot Berg slått ned som en bombe i loakalsamfunnet.

Berg beskrives som en svært godt likt og profilert bauta, som blant annet arbeidet i 25 år som grenseinspektør langs den norsk-russiske grensen. Trønderen kom til Sør-Varanger som yrkesmilitær, og har de siste tiårene fremstått som en markant mellommenneskelig aktivist for å bedre forholdet mellom folk i Norge og Russland, ifølge en rekke kilder Aftenposten har snakket med.

«Han har vært en sentral brobygger og pioner i det norsk-russiske samarbeidet», skriver Rafaelsen i sitt brev.

Dan P. Neegaard

«Frode Berg og familien er i en svært vanskelig situasjon, og fortjener all den støtte de kan få fra norske myndigheter. Berg har på en forbilledlig måte tjent Norge og Sør-Varanger i arbeidet for å få til et godt samarbeid med Russland. Nå må vi som nasjon og lokalsamfunn gjøre alt vi kan for å få Frode Berg hjem til Kirkenes», legger han til.