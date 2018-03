Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) lørdag.

Dagen før, på premièredagen til filmen Utøya 22. juli, delte Listhaug et bilde på Facebook med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

– Det er en grov påstand mot et parti som har opplevd et terrorangrep mot seg, sa Støre til VG.

Siden har flere politikere fra Høyre slått tilbake mot Listhaugs utspill og bedt henne beklage. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kommenterte saken slik overfor VG:

– Alle må tenke gjennom hvilke bilder, retorikk og ord man bruker i en diskusjon om så alvorlige saker og spørsmål. Men det må være mulig å diskutere denne konkrete saken, nemlig hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke 22. juli-kortet.

Uttalelsen har fått flere overlevende etter terrorangrepet til å reagere kraftig.

Fakta: Dette er saken Torsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol. Fredag morgen delte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) et bilde på Facebook med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Aps partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Jonas Gahr Støre var blant dem som kritiserte Listhaug for å ha kommet med et slikt utspill, særlig sett i lys av at filmen Utøya 22. juli hadde premiere samme dag. Støre anmodet statsminister Erna Solberg om å irettesette Listhaug, noe Solberg avviste. Høyres nestleder og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte til VG blant annet at det må være mulig å diskutere saken uten at Støre «skal trekke 22. juli-kortet». Sanner har senere beklaget uttalelsen, som fikk flere Utøya-overlevende til å reagere.

«Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av»

Helén Ingrid Andreassen var ved pumpehuset da terroristen begynte å skyte på Utøya. Hun overlevde etter å ha kastet seg i vannet og blitt plukket opp av sivile redningsmenn. Andreassen skriver på Twitter at hun er både lei seg og rasende etter Sanners kommentar.

«Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av», skriver hun i en rekke av flere meldinger adressert til Sanner og statsminister Erna Solberg.

I en annen melding skriver hun: «Da jeg svømte for livet og ble skutt etter, tenkte jeg: Dette blir jammen bra å bruke politisk!».

Trekke 22.juli-kortet @jantoresanner? Jeg var der. Jeg vil ha skader og traumer for resten av livet. Har mistet venner. Det er ikke et føkkings kort. Det skjedde faktisk, uansett hvor mye @Regjeringen virker å drite i det!! https://t.co/4CLLXPZath — Helén I. Andreassen (@HelenIngrid) March 10, 2018

Tarjei Jensen Bech er påtroppende fylkesordfører i Finnmark og var på Utøya 22. juli. «Jeg føler du spytter på meg», skriver han til Sanner på Twitter. Flere andre etterlatte og overlevende har også tatt til orde.

Jeg har visst et “22. juli-kort". Kan jeg vennligst få levere kortet inn og få tilbake broren min, og meg selv som frisk? — Mona Johannessen (@Frk_Mona) March 10, 2018

Hei @jantoresanner. I lommeboken min har jeg bankkort, frikort, helsekort, busskort osv. Men jeg har ingenting som heter et 22juli kort, og ikke vil jeg ha det heller fordi det holder med traumene som er risset innvending hos meg og de andre. #siUnnskyld og #SkamDeg — Emma Martinovic (@MartinovicEmma) March 10, 2018

Som om ikke det er vondt nok å overleve et terrorangrep som var rettet mot partiet jeg var aktiv i, så skal det samme partiet beskyldes for å ta terrroristenes parti. Og deretter å "trekke 22.juli-kortet" for å høylytt protestere mot urimeligheten. — Julie Bremnes (@julie_bremnes) March 10, 2018

Ser ditt fremmedfryktskort. Og spiller mitt «utsatt for terror, mistet venner, lever med traume og 16% invaliditet»-kort. Er det sånn du tenker man spiller 22. juli-kortet, @jantoresanner? Eller er det nettopp fordi dette er min historie at jeg ikke får mene noe om terror? — Ragnhild Kaski (@ragnhildkaski) March 10, 2018

Sanner: – Jeg forstår at det er dypt sårende

Etter en drøy time svarte Sanner på meldingene fra Andreassen. «Det ble feil, og jeg er lei for det», skriver han blant annet.

22/7 er den mest alvorlige terroren som har rammet Norge siden krigen, og selvsagt ikke et kort. Det er jeg helt enig i. Det ble feil, og jeg er lei for det, og derfor rettet opp. Vi må alle tenke gjennom hvilke bilder, ord og retorikk vi bruker. — Jan Tore Sanner (@jantoresanner) March 10, 2018

Sanner ringte også VG og ba om å få endre sitt opprinnelige sitat til følgende:

– Det må være mulig å diskutere denne konkrete saken, nemlig hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal bruke 22. juli som argument.

Overfor Aftenposten utdyper Høyre-nestlederen sin beklagelse:

– For å si det rett ut: Jeg er lei for det. Jeg beklager, og det var galt å bruke begrepet «22. juli-kortet». Jeg forstår at det er dypt sårende for mange. Da jeg så det på trykk i VG, ringte jeg og fikk det korrigert. Fordi det mener jeg ikke.

– Ble du feilsitert?

– Jeg ba ikke om sitatsjekk, men uansett mener jeg uttalelsen er beklagelig. Det er grunnen til at jeg fikk den justert.

– Hva var det du egentlig mente?

– Mitt poeng var og er at vi må kunne diskutere selve saken, nemlig hvordan vi kan stoppe fremmedkrigere og potensielle terrorister. Så er det slik at noen bruker sterke bilder og retorikk, og da kommer sakens kjerne i skyggen.

– Når du sier «noen», hvem sikter du til da?

– Det har over tid vært sterk retorikk fra mange kanter. Kolberg (Martin Kolberg (Ap), red.anm.) har hevdet at høyrepolitikk skaper grobunn for terror. Fra Frp er det også brukt kraftig retorikk. Jeg mener vi må kunne føre debatten på et mer saklig nivå.

– Mener du Støre slår politisk mynt på 22. juli?

– Nei, det mener jeg definitivt ikke. Jeg har stor respekt for ham og alle som ble berørt av 22. juli.

Støre: – Sanner brøt en grense

Johannes Dalen Giske, som var vitne til de aller første drapene på Utøya, skriver at Sanners uttalelse var «tusen ganger vondere» enn Listhaugs.

Hei @jantoresanner, jeg håper du slipper å bære kisten til din 19 år gamle bestevenn. Det måtte jeg. Det unner jeg ingen.

Det er ikke noe 22.7-kort. Det er 22.7. Det gjør vondt at Sylvi er som hun er. Men det du sa var tusen ganger vondere. Jeg synes du bør si unnskyld. — Johannes Dalen Giske (@gisken) March 10, 2018

Jonas Gahr Støre sier både utspillet fra Listhaug og kommentaren til Sanner skapte meget sterke reaksjoner hos mange, både innenfor og utenfor partiet og ungdomspartiet.

– Min opplevelse var at Sanners kommentar såret flere fordi vi kjenner nivået på Listhaugs utspill. Men Sanner brøt en grense, sier Støre til Aftenposten.

Han viser til at Ap og AUF har hatt en god og ryddig dialog med Sanner i flere saker som angår 22. juli, inkludert arbeidet med minnesmerke. Derfor ble reaksjonene særlig sterke, mener Støre.

– Når han sier at vi «trekker 22. juli kortet» så setter Sanner seg til doms over alle de som følte seg dypt såret over Listhaugs påstand om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristenes rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Det skal minimalt med medfølelse til for å forstå at Listhaugs utsagn treffer de som er berørt av 22. Juli. Det burde Sanner forstått.

Han mener Sanners beklagelse lyder hult fordi det er kort avstand mellom «22. juli-kortet» og «22. juli som argument».

– 22. Juli er hverken et kort eller et argument. Det er en mørk realitet, og jeg sitter igjen med en uro over at ledende politikere utenfor vårt parti ikke fullt ut forstår realitetene rundt et terrorangrep som var rettet mot et parti og ungdommen til det partiet, sier han.

Jan Tore Sanner sier han nå ønsker å gå videre og diskutere selve saken.

– Jeg håper Støre og Ap vil bidra til det. Jeg har ikke noe behov for å gå i videre polemikk om retorikk.

«Dere kommer aldri til å forstå»,sier jenta i 22.juli-filmen.I dag har det blitt altfor tydelig.Hjertet mitt brister over å vite at så mange berørte har fått dagen ødelagt av uttalelser fra landets justisminister, @erna_solberg & @jantoresanner Vi venter fortsatt på beklagelsen. — Eskil Pedersen (@eskilpedersen) March 10, 2018

Husker veldig godt hva jeg tenkte i skjul mens jeg hørte folk dø sakte av skuddskader, "shit, dette kommer til å bli et genialt retorisk virkemiddel". — Tore S Bekkedal (@toresbe) March 10, 2018