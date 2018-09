Ny katastrofemåling for KrF

Hadde målingen vært valgresultatet ville partiet kun fått én representant på Stortinget, og partiet ville bortimot opphørt som nasjonalt parti.

Målingen er gjennomført av Ipsos, og oppslutningen er den laveste Ipsos har registrert for KrF noen gang. KrF-nestleder Olaug Bollestad sier til Dagbladet at målingen viser at KrF velgerbase er usikre på partiets vei framover.

– Mange av våre velgere har satt seg på gjerdet og avventer. Folk er usikre. Det skjønner jeg, men jeg tror vi har et stort potensial. Uansett hvilket veivalg KrF tar, så håper jeg folk blir med oss videre, fordi det er politikken vi har til felles, sier Bollestad.

Et annet parti som sliter er Venstre, som på målingen er helt nede på 2,3 prosent.

De borgerlige får på denne målingen 76 mandater, og KrF, som i dagens storting kan sikre flertall for regjeringen, har kun ett mandat. De tre rødgrønne partiene ville til sammen fått 83 mandater. Rødt får i tillegg åtte mandater, noe som ville sikret rødgrønt flertall.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra augustmålingen i parentes):

SV 6,1 (0,1), Ap 28,7 (0,2), Sp 10,1 (-1,4), KrF 3 (-0,3), Venstre 2,3 (-1,6), Høyre 25,7 (0,9), Frp 14,9 (1,9), Rødt 4,6 (0,9) og MDG 2,3 (-0,9).

Målingen er gjennomført av Ipsos for Dagbladet mellom 24. og 26. september og er basert på 932 intervjuer. Feilmarginen er ikke oppgitt.