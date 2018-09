Cappelen: – Startet hasjsamarbeid med Jensen i 1993

– Min ambisjon var å selge mest mulig hasj, sa Cappelen i retten.

Onsdag klokken 9 startet Cappelen med sin frie forklaring, etter at Eirik Jensen nektet å svare på spørsmål etter sin frie forklaring tirsdag.

Fra vitneboksen fortalte Cappelen at han og Jensen allerede høsten 1993 begynte å samarbeide om innførsel av hasj.

Cappelen forteller at han lånte penger til Jensen.

– Han hadde dårlig råd og jeg så mitt snitt til å hjelpe han med penger. Det var sånn det hele startet.

Dette vil Jensen ha svar på

Den første innførselen som Jensen medvirket til, skjedde like før jul 1993, hevder Cappelen. Da ble det innført 150 kilo hasj.

– Da fikk Jensen 500 kroner av meg for hvert kilo jeg importerte, sa Cappelen.

Overførte 10.000 kroner til Jensens konto

Fra vitneboksen fortalte Cappelen om hvordan han gikk frem for å få Jensen med i virksomheten sommeren 1993.

– Eirik hadde solet seg i glansen etter å ha løst en stor straffesak, men han nevnte flere ganger at han hadde dårlig råd.

Da skal Cappelen ha spurt om Jensen ville ha penger. Ifølge Cappelen takket Jensen først nei, før han noen dager senere ringte tilbake, da hadde han visst nok ombestemt seg.

– Da gikk jeg ned på Kredittkassen på Lysaker og satte over 10.000 kroner på kontoen hans. Da gikk vi over fra at jeg bare var informant, til at vi hadde tjent penger på ting som ikke var bra, sa Cappelen.

– Hasj før ungdomsskolen

Cappelen startet sin frie forklaring med oppveksten i Bærum.

– Jeg begynte å røyke hasj før jeg begynte på ungdomsskolen. Jeg syntes det var spennende å røyke hasj, begå innbrudd, selge hasj og de tingene der.

Cappelen forteller at han og hans kamerater ikke hadde særlig respekt for lover og regler.

– Det var på mange måter det som ble livet mitt og det er grunnen til at vi sitter her i dag.

Allerede på midten av 1980-tallet solgte Cappelen hasj i kilovis. Første fengselsstraff fikk han i 1987, for tyveri av dunjakker. Ett og et halvt års fengsel.

– Lærte ikke av å sitte i fengsel

Den første dommen ble fulgt av flere. I april 1989 fikk han to og et halvt års fengsel for befatning med 15 kilo hasj. Det stoppet ham ikke.

– Jeg lærer ingenting av å sitte i fengsel, har ikke tatt inn over meg at det jeg driver med er gæernt og går rett på igjen, sa han.

Jensen fikk det som han ville

Jensen og Cappelen har anket dommene de fikk i Oslo tingrett i fjor på henholdsvis 21 og 15 års fengsel. Jensen har anket selve skyldspørsmålet, mens Cappelen har anket straffeutmålingen fordi han mener han skal ha større strafferabatt for å ha trukket Eirik Jensen inn i saken.

– Beste tyster siden krigen

Ifølge Cappelen var Jensen politimannen på innsiden som ga beskjed om det var klar bane, og varslet Cappelen om han skulle være i politiets søkelys.

Inge D. Hanssen: Lurt av Jensen

Det er også Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj.

Jensen bestrider dette. I sin forklaring i retten tirsdag omtalte han Cappelen som «etterkrigstidens beste politiinformant».

Den tidligere politimannen nekter for at han visste at Cappelen importerte hasj i stor stil.

– Ikke interessert i hva jeg drev med

I sin forklaring la Cappelen stor vekt på at han ikke la skjul på at han hadde meget god tilgang på penger overfor Jensen.

– Det virket ikke som at han var interessert i hva jeg drev med. Jeg hadde fin bil, gikk i fint tøy og hadde dyre klokker. Det kommenterte han aldri.

Allerede etter litt over én og en halv time i vitneboksen erklærer Cappelen at han foreløpig er ferdig med sin frie forklaring. Resten av forklaringen vil foregå bak lukkede dører, før statsadvokat Lars Erik Alfheim vil begynne med sin utspørring av Cappelen.