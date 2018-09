Politiet gjennomførte væpnet øvelse ved skole i Asker – varslet ikke på forhånd

– Ja, det stemmer at politiet gjennomfører øvelser i nærheten av skolen, bekrefter rektor Brynhild Idland overfor ABC Nyheter.

Hun sier at skolen ikke ble varslet av politiet på forhånd.

– Politiet har beklaget dette, og vi fikk kjapt oppklart saken, slik at elevene ble informert. Noen ble engstelige når de så noen med våpen utenfor.

I 11-tiden skrev politiet på Twitter at de gjennomfører øvelser i området.

«Politiet trener også i dag på utrykningskjøring og andre aktiviteter. Politihelikopteret samtrener med styrker på bakken i Nesbru- og Billingstad-området nå», meldte Oslo politidistrikt.

Politidistriktets kommunikasjonsavdeling opplyser at det dreier seg om en samhandlingsøvelse mellom nasjonale bistandsressurser, og at politiet er veldig lei seg for situasjonen som oppsto på skolen.