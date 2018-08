AUF-lederen åpnet sommerleir på Utøya med klare stikk til Frp

– Standpunkt vi før bare kunne lese nederst i kommentarfelt, blir nå spredt fra statsråder, sa AUF-leder Mani Hussaini på Utøya.

Onsdag startet AUFs tradisjonsrike sommerleir, for tredje året på Utøya etter terrorangrepet i 2011. Om lag 1.000 unge og voksne fra 12 til 35 år deltar på leiren.

AUF-lederen åpnet ballet fra talerstolen i bakken på Utøya, og var ikke nådig mot verken regjeringen eller Frp.

– For en uke siden brukte en tidligere justisminister 22. juli-markeringen på å nøre opp under frykt og hat mot muslimer, sa Hussaini fra talerstolen.

Han refererte til Per Willy Amundsens (Frp) som for om lag en uke siden skrev på Facebook at Norge må begrense innvandringen fra muslimske land, og mente venstresiden brukte markeringene 22. juli som begrunnelse for å stilne innvandringskritiske ytringer.

Hussaini sa debattklimaet nå er blitt annerledes, og refset Høyre for ikke å ha tatt avstand fra Frp, og kritiserer statsminister Erna Solberg for i vår å ha vært villig til å gå av for å beholde Sylvi Listhaug i regjering.

Han mener også at Venstre ikke har gjort nok for klimaet.

– Vi har større forventninger til Høyre og Venstre, sa Hussaini.

Ap må bli tøffere

Heller ikke Arbeiderpartiet ble spart for kritikk av AUF-lederen, som sier at partiet er ikke i toppform om dagen.

– Det siste året har mange latt valgresultatet gå ut over selvtilliten. Vi er nok mange i partiet som har brukt for mye tid på å synes synd på oss selv, sa AUF-lederen, og ba om at Ap blir et tøffere parti.

Hussaini brukte også deler av talen på å snakke om klimapolitikk, spesielt oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han understreket at AUF sier tydelig nei til oljeaktivitet i disse områdene.

– Vi gir oss ikke før vi har vunnet. På landsmøtet neste år må Ap endelig stå på riktig side av historien, sa han.

Forslag til Ap

Fra talerstolen kom Hussaini med flere forslag til ungdomssaker for Arbeiderpartiet. Blant annet ba han om gratis skolemat, lærlingplass for alle som går yrkesfag, og at unge med psykiske problemer skal slippe å stå i kø hvis de ber om hjelp.