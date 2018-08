Oslopolitiet vil øke GPS-sporing av demente

– Innsatsen for å finne dem igjen er krevende og i mange tilfeller haster det å finne dem som er savnet, sier Anders Lunnan Oksvold, gruppeleder for savnetgruppa i Oslo politiet til NRK.

De fleste kommer til rette igjen innen et døgn, men langt ifra alle.

– Økt bruk av GPS-sporing hadde spart oss for ressurser og de pårørende for bekymring, sier Oksvold.

Han får støtte av generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun mener bruken av GPS-sporing har kommet for kort.

– Det er på vei inn i kommuner og sykehjem, men så langt er det satt for lite i system og det er for mye opp til de enkelte. Vi må få satt dette skikkelig system, sånn at alle kan få nyte godt av de teknologiske fordelene, sier hun.

Rugtvedt etterlyser systemer som gjør at man kan følge med og rykke ut om noen går for langt bort.

GPS-sporing av mennesker ble tillatt i 2013. Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på pasienten, og det skal være i pasientens interesse.