Drapssiktet mann hevder skyting var en ulykke

Den drapssiktede mannen har ifølge VG forklart at han 12. mars i 6-tiden kjørte seg fast mellom to garasjeanlegg på Bjørndal. Da tre forbipasserende hjalp han med å dytte bilen løs, skal det ha oppstått en uenighet mellom den siktede og den polske mannen. Det endte med at siktede skjøt ham.

– Jeg har ikke noe kommentar til den ulykken, sier siktedes forsvarer Trygve Staff til avisen.

Mannen døde senere av skadene. Den norskpakistanske mannen meldte seg selv for politiet.

Åtte personer ble pågrepet

Denne uken var han tilbake på åstedet sammen med politiet hvor det ble gjennomført en rekonstruksjon slik at siktede kunne demonstrere hvordan han mener hendelsen skjedde.

Totalt åtte personer ble pågrepet etter tre skyteepisoder på Bjørndal, Lambertseter og Jordal like i forkant av drapet i mars. Syv av dem, inkludert den drapssiktede, er tiltalt for grov våpenovertredelse.

Ifølge politiet har siktede ikke ønsket å forklare seg overhodet om sin rolle i skyteoppgjøret og knytingene til våpnene han hadde med seg da drapet ble begått.

Skytingen på Jodal fant sted natt til 11. mars, og skytingen på Lambertseter skjedde natt til 12. mars.