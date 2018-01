– Politiet har i dag gjort nytt funn av blod i området ved Lillehaugvegen/Ånerudvegen i Brumunddal. Det opplyser politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i en pressemelding. Politiet undersøker nå det nye funnstedet og har forespurt Sivilforsvaret om bistand til søk. Området vil nå bli grundig undersøkt, samtidig som etterforskningen pågår for fullt.

Politiet opplyser at de ikke kan gi ytterligere opplysninger om funnet som nå er gjort, men vil komme tilbake med mer informasjon etter at det er foretatt nødvendige undersøkelser og analyse av funnet. Tidligere i dag sa politiet: – Krimteknikere gjennomgår nå funnstedet, med taktisk bistand fra Kripos. Vi kartlegger nå alle Jemtlands bevegelser i Brumunddal sentrum, sier van der Eynden. Foreløpig har de ingen konkrete spor å gå etter. – Men vi går bredt ut. Jemtland har fortsatt status som savnet og vi jobber nå ut ifra en teori om at noe kriminelt har tilstøtt henne, sier han.

Kan ha blitt påkjørt

Sent fredag kveld gjennomførte 40 personer fra Sivilforsvaret og politi søk i området der man fant blodsporene. Det ble også gjennomført rundspørringer. Det fortsetter politiet med lørdag.

– Disse undersøkelsene har ikke gitt noen umiddelbar avkastning, sier politiadvokaten. En av teoriene er at Jemtland er blitt påkjørt. Til det sier han:

– Det er en naturlig teori, men det er også en av flere teorier. Enhver etterforskning av savnede er i sakens natur krevende. Vi jobber nå med de sporene vi har. Vi er fortsatt i en tidlig fase.

Blodspor funnet i veikanten

Janne Jemtland er gift og har to små barn. Ifølge André Lillehovde van der Eynden blir disse godt ivaretatt, og kommunen er i kriseberedskap.

Det var natt til fredag 29. desember at tobarnsmoren forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre. Huset ligger en mil utenfor Brumunddal sentrum. Siden har hun vært savnet.

Hun skal ha blitt observert ved familieboligen i 2-tiden denne natten. Klokken 5.50 samme morgen ble det siste sporet fra mobilen hennes registrert i sentrum av Brumunddal.

Torsdag denne uken ble blodspor funnet i veikanten av en turgåer, drøye to kilometer fra sentrum. Et større område ble sperret av.

Prøver ble sendt til analyse på Oslo universitetssykehus. Fredag ettermiddag kunne politiet bekrefte at blodsporene tilhører 36-åringen.

De ble det satt i gang ytterligere undersøkelser på stedet, blant annet utvidet søk etter savnede. Politiet ber den eller de som kan være involvert i dette, om å melde seg.

Janne Jemtland forsvant fra familiens hjem i Brennliroa i Veldre. Blodsporene ble funnet i Fagerlundvegen, noen kilometer fra Brumunddal sentrum der spor fra mobilen hennes sist ble registrert. Nytt blodfunn ble senere funnet ved Lillehaugvegen/Ånerudvegen: