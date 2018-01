Uvær hindrer leteaksjon etter student i Finnmark

Ved 7-tiden mandag sendte mannen i 20-årene ut en nødmelding, bekrefter Finnmark politidistrikts operasjonsleder Svein Erik Jacobsen til Altaposten.

– Mannen er student i Alta og godt turvant, men sendte i dag ut en nødmelding. Han befinner seg i området mellom Eibydalen og Kvænangsbotn like sør for Alta, sier Jacobsen.

Mannen hadde med seg pulk og to hunder da han dro ut på tur før jul.

HRS Nord-Norges vakthavende redningsleder Finn Tore Sortland forteller NTB at HRS, på grunn av nødmeldingen, tror de har eksakt posisjon på mannen. Leteaksjonen har imidlertid blitt hemmet av uvær. Det ble sendt ut et Sea King Helikopter fra Porsanger, men helikopteret måtte snu på grunn av været. Et Orion-fly har fløyet over området i flere timer, men det har ikke vært mulig å se gjennom været.

– Politiscootere har rykket ut, men også de måtte snu fordi værforholdene var ekstreme, sier HRS Nord-Norges redningsleder Olav Bjørgaas til NTB.

Ifølge Bjørgaas vil Sivilforsvarets beltevogner rykke ut i løpet av kort tid.