Mannen hadde mistet jobben som følge av at bedriften på Sørlandet slet økonomisk. Han mente seg lurt og ville ta hevn, skriver Fædrelandsvennen.

I januar i år tok han seg derfor inn i bedriften og spredte smørsyre/butangass i så store mengder at utstyr og inventar ble påført skader for over 2 millioner kroner.

Nå er han dømt til ti måneders fengsel i Aust-Agder tingrett. I tillegg til skadeverket er mannen også dømt for å ha drapstruet sin tidligere arbeidsgiver og for å ha oppbevart en pistol.