NSB kjørte fra barnebarna på perrongen

Mormor Marie har denne uken vært på vinterferie på østlandet sammen med datter Åse og barnebarna Amine (2) og Adora (8). Fredag var ferien over og familien tok regiontoget hjem fra Oslo til Sandnes. Med seg har de sekker, bager og en skipose, skriver Stavanger Aftenblad.

Da de kom til Ganddal, reiste de seg og samlet eiendelene i gangen. Alt sto klart. I Sandnes var det mange som skulle av og på toget. Familien på fire ble de siste ut.

– Vi hjalp barna av og bar ut alt bortsett fra en lang skipose, sier Smith-Solbakken.

Fikk hjelp av medpassasjerer

Sammen med datteren gikk de inn i toget for å hente den siste posen. Døren lukket seg bak dem og de trykket panisk på knappen. På perrongen sto to- og åtteåringen alene og ser at toget starter. Medpassasjerer dro i alarmer og nødbremsen.

– Jeg ble helt desperat og begynte å gråte. Det var andre i toget som også gjorde det. En passasjer løp frem og tilbake på leting etter konduktøren. Jeg følte at de andre passasjerene var veldig støttende, sier Smith-Solbakken.

Privat

Alene på perrongen

Barna og bagasjen sto en meter fra toget på perrongen. Døtrene fikk helt panikk. Amina (2) ville til mamma og eldstemann Adora (8) måtte holde henne igjen.

– Hvis ikke hun hadde passet på henne kunne det gått veldig galt. Jeg var redd for at de ville finne på å løpe etter toget, sier hun.

Faren til toåringen skulle hente familien. Han løp så fort han fikk beskjed om at barna sto alene på perrongen.

– Barna sto usikret i bare noen minutter, men det var noen fryktelige sekunder før vi fikk kontakt med faren på telefonen. De sekundene før vi fikk kontakt med han var fryktelig lange. Det er kanskje kritikkverdig av oss å gå fra barna og jeg skjønner det er vårt ansvar for å passe på dem, men vi trodde toget sto i ro. Barna var bare en meter unna.

Privat.

Fikk ikke hjelp

Først i Jåttåvågen, syv minutt senere, får de kontakt med konduktøren og får lov til å gå av toget.

– Konduktøren var uhøflig og lite forståelsesfull. Vi fikk beskjed om at toget kjører automatisk videre etter tre minutter.

Der må de vente 14 minutter før de kan ta lokaltoget tilbake gratis.

– Der møtte vi en hyggelig og forståelsesfull konduktør som beklaget hendelsen. Hun sa vi burde ha gitt beskjed på forhånd om at vi skulle av i Sandnes og hadde mye bagasje med oss, sier mormor Solbakken.

Dro i nødbremsen

Hun reagerer på at toget ikke stoppet da de dro i nødbremsen.

Smith-Solbakken mener at det heller ikke stemmer at de brukte over tre minutter på å komme seg av toget.

– Det stemmer ikke. Vi sto klar i gangen, men vi kom oss ikke av toget fordi det var mange andre som også skulle av.

– Jeg kommer aldri til å gå av toget i Sandnes med barn igjen og anbefaler folk som reiser med barn og bagasje om å følge toget til endestasjonen, sier Smith-Solbakken. Hun håper at NSB vil endre rutinene for avstigning underveis.

Finn Våga

– Forferdelig leit

NSB beklager at familien fikk en slik avslutning på ferien og lover at de skal se på alle detaljene i saken.

– Jeg forstår at moren er frustrert og det var forferdelig leit at ikke alle kom seg av før toget kjørte videre. Det var bra at faren kom raskt til stedet og fikk tatt vare på barna, sier Gina Scholz, pressevakt i NSB.

Scholz opplyser videre at det ikke var nødbremsen som ble aktivert om bord, men brannalarmen. Hvorfor konduktøren ikke reagerte på alarmen må hun undersøke nærmere.

Skal se på saken

Saken er blitt registrert, men alle detaljer har hun ikke da konduktøren ikke er på jobb lørdag morgen.

– Hvis du reiser med barn og mye bagasje er det viktig at du informerer konduktøren om dette på forhånd. På den måten kan personen følge ekstra med og eventuelt hjelpe deg med å få ut alt før toget går videre. For at vi skal kunne holde rutetidene som er satt, står togene kort tid på hver stasjon, sier hun.

På Sandnes skal toget stå i tre minutt, men fredag sto det i fire, før dørene ble lukket.

– Det er også fint om en voksen står på perrongen med barna, mens den andre går inn i toget for å hente bagasjen. Ofte er det mange som skal av og på, og det er ikke gitt av konduktøren får med seg alle detaljer.

Les også:

Gir klarsignal til fører

Hun forteller at en viktig del av jobben til konduktøren er å stå på perrongen, følge med og gi klarsignal til lokføreren når de kan kjøre videre.

– Konduktøren går så inn i toget og beveger seg rundt i vognen. Det er en konduktør i hvert togsett, men nå er det vinterferie og mange reisende med mye bagasje og det er ekstra mye å følge med på for både NSBs ansatte og for dem som reiser med togene våre. Kunder som har tilbakemeldinger etter en reise kan også ta kontakt med NSBs Servicesenter.