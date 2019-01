Gang etter gang gikk dykkere fra Oslo brann- og redningsetat ned i Langvannet onsdag. Allerede rundt klokken åtte startet politiet arbeidet med å sperre av hele området, slik at arbeidet som skulle foregå under isen kunne gå uforstyrret for seg.

Også torsdag og fredag er det planlagt nye søk i vannet.

Politiet varslet tirsdag at det kom til å bli gjort søk i vannet ved boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen (68), kona til milliardæren Tom Hagen. Onsdag gikk dykkere for første gang ned under den isbelagte overflaten.

– Vi ser etter relevante spor, det kan være gjenstander, sa innsatsleder Anders Bru ved Øst politidistrikt til Aftenposten klokken 12.

Da hadde dykkerne begynt å borre i isen på Langvannet. Det gikk ikke lang tid før hullet ble skjermet av et stort telt.

Stein Bjørge

Søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen

Politiet opplyste tidlig onsdag at det ikke er savnede Anne-Elisabeth Hagen de søker etter i Langvannet.

– Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i Langvannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken, sier politioverbetjent Christian Berge ved Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Vi har sperret av hele vannet og ber alle holde seg borte fra isen for ikke å forstyrre dykkernes arbeid. Vi ser etter relevante spor, det kan være gjenstander. Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på det, sa innsatsleder Bru onsdag formiddag.

Stein Bjørge

Kommenterer ikke funn

Politiet opplyste onsdag at de ikke kom til å kommentere eventuelle funn underveis eller i løpet av dagen. Vannet nedenfor boligen til Hagen blir beskrevet som en utvidet del av åstedet, som det er naturlig å utforske for politiet.

– Det ville blitt gjort i innledningen av saken, hvis det hadde vært mulig. Men det lot seg ikke gjøre da etterforskningen måtte foregå i det skjulte, sa Bru.

– Det har gått to uker siden politiet opplyste offentligheten om saken. Hvorfor blir søket gjort akkurat i dag?

– Det har jeg ingen god forklaring på hvorfor det skjer i dag. Ting skal planlegges og de rette folkene skal hentes inn, svarte innsatslederen på stedet.

Politiet har ikke gjort søk i vannet tidligere på grunn av fare for eksponering av saken. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant var vannet ved parets bolig isfritt.

Stein Bjørge

Dykkerleder: – Knapt mulig å se hånden foran deg

Forholdene i vannet blir av innsatsleder Bru beskrevet som krevende.

– Vi må ta en status på det etter at dykkerne har kommet seg ned i vannet og fått sjekket ut forholdene, sa Bru onsdag formiddag.

Dykkerleder Roger Wisth ved Stavern Dykkesenter er utdannet yrkes- og redningsdykker og har jobbet med søk i over 25 år. I tillegg har han vært med å finne over 20 personer som er blitt funnet i vann eller sjø. Wisth trekker frem tre utfordringer ved å dykke i vann som er belagt av is.

– Man har ikke direkte tilgang til overflaten. Temperaturen i ferskvann kan være så kald at utstyret fryser. I tillegg så er det veldig mørkt, hvis det ligger snø oppå isen, forklarer Wisth.

Søk i vann som er dekket av is, blir derfor svært utfordrende.

– I ferskvann er det ofte mange løse partikler, som gjør det knapt mulig å se hånden foran deg. Det kan også være mange løse sedimenter som dekker til det man leter etter.

Han trekker frem at det blir viktig å gjøre et systematisk søk i vannet og bruke line, slik at man holder seg innenfor det området man skal undersøke.

– I tillegg er det slitsomt både fysisk og mentalt. Hvis du er maksimalt uheldig, får du ansiktet til en person du leter etter rett opp i ansiktet ditt. På land har du hvert fall litt sikt, men i vannet kan det skje helt uventet, sier Wisth .

Langvannet er omtrent 10 meter på det dypeste:

Savnet i 12 uker

Torsdag er det 85 dager siden Anne-Elisabeth Hagen, kona ingeniør og investor Tom Hagen, ble meldt savnet. Da hun forsvant var vannet ved parets bolig isfritt. Politiet frykter 68-åringen er blitt kidnappet ettersom det er fremsatt krav om løsepenger og grove trusler.

Det er blitt fremsatt trusler og krav om å utbetale løsepenger via et skriftlig dokument som ble funnet i boligen.

Summen tilsvarer 9 millioner euro, eller 88 millioner kroner, og skal være krevd utbetalt i kryptovalutaen monero.

Ifølge politiets tidslinje så kan Anne-Elisabeth Hagen ha blitt bortført en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober.

Siste sikre livstegn fra 68-åringen var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 for 12 uker siden.