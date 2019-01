Politiet har brukt store deler av morgenen til å sperre av hele Langvannet ved boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. De startet arbeidet litt før klokken åtte. Klokken 11 forberedte dykkere fra Oslo brann- og redningsetat seg på søk i vannet.

Like før klokken tolv hadde mannskap fra brann- og redningsetaten fra Oslo kommet gjennom isen. Det ble kjapt satt opp et telt, som skal skjerme dykkerne og eventuelle funn.

– Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i Langvannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken, sier politioverbetjent Christian Berge ved Øst politidistrikt i en pressemelding.

Isen på vannet ved Hagen-familiens bolig er såpass tykk at flere i området har gått over vannet på ski eller til fots, men enkelte steder er isen så tynn at det er fare for å gå igjennom.

Stein Bjørge

Politiet: – Kommer til å være krevende forhold

Innsatsleder Anders Bru ved Øst politidistrikt er på stedet, til Aftenposten opplyser han at de håper på å kunne finne gjenstander eller lignende som kan hjelpe politiets arbeid videre.

– Vi har sperret av hele vannet og ber alle holde seg borte fra isen, for å ikke forstyrre dykkernes arbeid. Vi ser etter relevante spor, det kan være gjenstander, sier innsatslederen som ikke ønsker å gå i detalj rundt hva slags gjenstander de kan finne.

Arbeidet med å søke i vannet vil foregå så lenge det er dagslys. Når arbeidet vil begynne igjen torsdag avhenger av lys og andre forhold.

– Det kommer til å være krevende forhold. Vi må ta en status på det etter at dykkerne har kommet seg ned i vannet og fått sjekket ut forholdene, sier Bru.

Kommenterer ikke funn

Politiet kommer ikke til å kommentere eventuelle funn eller mangel på funn i løpet av dagen, opplyser innsatslederen.

Vannet nedenfor boligen til Hagen blir beskrevet som en utvidet del av åstedet, som det er naturlig å utforske for politiet.

– Det ville blitt gjort i innledningen av saken, hvis det hadde vært mulig da etterforskningen måtte foregå skjult.

– Det har gått to uker siden politiet opplyste offentligheten om saken. Hvorfor blir søket gjort akkurat i dag?

– Det har jeg ingen god forklaring på hvorfor det skjer i dag. Ting skal planlegges og de rette folkene skal hentes inn, svarer Bru.

Stein Bjørge

Stein Bjørge

Litt over klokken halv tolv begynte dykkere fra brann- og redningsetaten å gjøre seg klare for å begynne med arbeidet. Første oppgave blir å borre hull i isen på vannet.

Langvannet er omtrent 10 meter på det dypeste:

Skal dykke i tre dager

Ifølge politiet vil dykkere søke på dagtid i dag, og etter planen også de to neste dagene, ifølge pressemeldingen.

Det er dykkere fra Oslo brann- og redningsetat som vil gjennomføre søket, opplyser Øst politidistrikt.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Da hun forsvant var vannet ved parets bolig isfritt.

Det er blitt fremsatt trusler og krav om å utbetale løsepenger via et skriftlig dokument som ble funnet i boligen.

Stein Bjørge

Savnet i 84 dager

Summen tilsvarer 9 millioner euro, eller 88 millioner kroner, og skal være krevd utbetalt i kryptovalutaen monero.

Ifølge politiets tidslinje så kan Anne-Elisabeth Hagen ha blitt bortført en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober.

Siste sikre livstegn fra 68-åringen var en telefonsamtale med et familiemedlem.

Hans O. Torgersen

Fryktet eksponering

Politiet bekreftet mandag at de ville gjennomføre søk i vannet ved Hagen-familiens bolig på Lørenskog.

– Søk i vannet er et etterforskningsskritt som vil bli gjennomført, sa politioverbetjent Berge til Aftenposten.

Søket er ikke gjort tidligere på grunn av fare for eksponering av saken.