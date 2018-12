– Huset er totalskadet, og brannvesenet arbeider fortsatt på stedet, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til Aftenposten tirsdag morgen kl. 06.30.

Han opplyser at tre beboere fra nærmeste nabohus ble evakuert for sikkerhets skyld, men at de nå har fått flytte hjem igjen. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Meldingen om brannen kom inn klokken 1.02 om at det var full fyr i huset i Hovsveien. Brannvesenet var på stedet 20 minutter senere og startet utvendig slukking av boligbrannen, men bygningen var helt overtent.

– De to som bor i huset, kom seg ut. Det er et eldre par i 70-årene, og mannen har fått brannskader. Skadeomfanget for øvrig er ikke kjent. De tas hånd om på traumemottak, sier operasjonsleder Skaftnes til NTB klokken 1.45.