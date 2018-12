Fortsatt ingen pågrepet for truslene mot justisministeren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er svært tilbakeholdne med opplysninger om saken.

– Vi etterforsker fortsatt. Ingen er pågrepet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Det var natt til 6. desember at noen tagget ned bilen og huset til justisministeren med påskriften «rasist». I tillegg ble det tredd en hyssing ned i bensintanken på bilen, noe som kan tyde på at den ble forsøk påtent.

PST har sagt at det er aspekter ved saken som gjør at de «ser svært alvorlig på den». De vil ikke si noe om etterforskningen så langt.

– Vi etterforsker på ordinært vis. Av hensyn til etterforskningen, kan vi ikke si noe mer, sier Bernsen.

Han vil ikke si om truslene mot Wara omfatter mer enn de synlige sporene på bilen og huset. Heller ikke om de tror det er én eller flere personer som står bak.

– Jeg vil ikke spekulere i det, sier Bernsen.

Justisministeren har kalt truslene mot seg selv og familien for et angrep på det norske demokratiet.

– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig. Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opp til politiet å pågripe gjerningsmennene, sa statsråden i etterkant av hendelsen.