Ifølge politiet var det et antikt våpen som skulle avfyres. Trolig har kammeret på våpenet eksplodert.

– Dette fremstår som et uhell. At det skulle fyres av en salutt i forbindelse med nyttårsfeiringen. Så har det skjedd en feil, og en eksplosjon i kammeret har ført til at mannen har fått skader i hånden, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier det ikke var noe prosjektil i våpenet da uhellet skjedde.