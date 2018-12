Mann i 40-årene pågrepet for politihus-bomben

Mannen i 40-årene er nå siktet for drapsforsøk etter Straffeloven § 275 jf. §16 – forsøk på drap. Politiadvokat John Skarpeid opplyser at mannen i 40-årene sist ble siktet for et halvt år siden, da for å ha tagget på Nedre Romerike tingrett.

Han har også tagget på lensmannskontoret på Lørenskog. Han ble siktet for forsøk på drap torsdag kveld, opplyser politiadvokaten.

– Det er ytringer som viser at han er svært misfornøyd med politiet, sier Skarpeid om vandaliseringen mannen ble siktet for tidligere i år.

Det er en forhistorie mellom mannen og politiet og domstolsapparatet, opplyser politiadvokaten. Han ønsker ikke å gå inn i detaljene rundt denne forhistorien.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Politiet ble tidlig mistenksomme i mannen.

– Han var en av dem som tidlig pekte seg ut som en mistenkt. Vi har jobbet intensivt med taktiske grep for å kunne skrive han inn eller ut av saken.

– Knytter dere mannen til et spesielt miljø?

– Nei, men det er for tidlig å konkludere. Ut ifra vår kjennskap til ham, er det ikke noe annet motiv enn at han er forbannet på politiet.

Mannen er tidligere straffedømt, politiet håper å få gjennomført avhør i løpet av kvelden.

– Han er på vei til arresten nå. Vi har en plan om å sette i gang avhør allerede i kveld, hvis han er villig til det.

Freddie Larsen, NTB scanpix

Pågrepet i Akershus

Mannen ble pågrepet på Skedsmo senter i Akershus ved 15.30-tiden, da uten særlig dramatikk, forteller Skarpeid til VG. Natt til fredag hadde politiet plassert spanere ved mannens nabolag, da de antok han befant seg hjemme. Ved 13.30-tiden viste det seg at mannen ikke oppholdt seg i boligen likevel. Politiet har også hatt spanere med i jakten på mannen i Oslo sentrum.

Mannen ble avslørt på håndskriften

Adressen til Øst politidistrikt var skrevet med håndskrift på pakken. Denne skriften er blitt analysert av eksperter fra Kripos. Blant annet har de sjekket skriften opp mot personer som tidligere har sendt trusler mot politiet.

– Vi fikk gode tekniske bevis av Kripos i går. Dette gjorde at vi i går identifiserte personen. Det gjorde at vi har jaktet på ham siden i går, for å ta ham, sier politiadvokat John Skarpeid til NRK.

Politiadvokaten opplyser til VG at det ble inngått en avtale med advokat John Christian Elden om at mannen skulle melde seg for politiet, men at mannen ble pågrepet før dette skjedde.

Forsvarer Elden forteller til VG at mannen ikke erkjenner straffskyld, men at han har vært i konflikter med politiet tidligere.

Ingen andre mistenkte

Videre etterforskningsskritt vil inkludere avhør av den pågrepne, samt tekniske og taktiske undersøkelser.

– Politiet vil så snart det er praktisk mulig undersøke mannens leilighet. Politiet har ingen grunn til å tro at flere personer var involvert i hendelsen, sier Skarpeid.

Den siktede vil bli fremstilt for varetekt i Follo tingrett mandag klokken 13.00, opplyser politiet.