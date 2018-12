Rapperen Kamelen løslatt av politiet

Rundt midnatt natt til lørdag stanset politiet konserten som artisten Kamelen holdt på utestedet Kicks i Kristiansand sentrum, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet pågrep totalt fire personer og innbrakte en i forbindelse med slagsmål, fyll og bråk.

– Det var så mye ordensforstyrrelser, slagsmål og slike ting at innsatsleder og operasjonsleder valgte å avslutte konserten, opplyser operasjonsleder Christian Ekra i Agder politidistrikt.

Advokat Jørgen Riple representerer artisten Marcus Kabelo Møll Mosele (25) som går under artistnavnet Kamelen. Advokaten bekrefter overfor VG at rapperen var blant de pågrepne. Han opplyste lørdag ettermiddag videre at artisten var løslatt.

Også de andre som ble pågrepet ble løslatt i løpet av dagen lørdag. De er siktet for vold, besittelse av narkotika, forulemping av politiet og oppfordring til forulemping av politiet, opplyser jourhavende jurist Morten Formo i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.