– I halv tolv-tiden på kvelden fikk jeg først en snap av en venninne som spurte om broren min hadde kræsjet. Så fikk jeg en til. «Det ser ut som en dødsulykke», sto det, forteller Rebekka Hestvik Birkeland til Bergens Tidende.

20-åringen studerer økonomi og jus i Sogndal. Dette er hennes andre år borte fra foreldrene og de to brødrene fra Austevoll.

Mandag kveld havnet broren hennes, Andreas Hestvik Birkeland, i en ulykke i Austevoll.

18-åringen skal ha fått sleng på bilen og gikk rett i fjellveggen. Både han og de to vennene som var passasjerer, kom fra det uten skader, noe politiet i ettertid har beskrevet som fantastisk.

Det kunne ikke søsteren Rebekka vite.

– Jeg ringte mamma og fikk ikke svar, og hun svarer alltid så sent. Jeg fikk helt panikk. Storebroren min svarte at han også hadde fått tilsendt bilder av at Andreas hadde vraket bilen, sier hun.

Også deres eldre storebror fikk bilder tilsendt på billeddelingstjenesten Snapchat, ifølge Birkeland. På den populære appen kan man sende bilder som forsvinner etter at mottageren har sett dem.

– Oppdiktede historier verserte på skolen

Flere skal ha tatt bilder, og enda flere skal ha spredt dem, ifølge søskenparet. Ulykken var dramatisk, og bilen var totalskadet.

Mens politiet tok avhør og de involverte fikk hjelp fra ambulansepersonell, sneglet biler seg forbi i det ene kjørefeltet som var åpent, ifølge Andreas Hestvik Birkeland.

Bildene av bilvraket ble sendt rundt, og da de kom på skolen etterpå var det flere som hadde oppdiktede historier om det som hadde skjedd, forteller han.

– Respektløst

– Det virket som om alle hadde fått det med seg. De fleste som sendte de meldingene har jo meg på snap og kunne ha spurt meg. Hvis de ikke fikk svar, kunne de ha ventet, sier han.

– Jeg synes det er så utrolig respektløst av folk å sende ut slike greier. Det er veldig dårlig gjort. Selv om man kunne se at det gikk bra med dem som sto der, kunne det ha vært folk som var hardt skadet og tatt bort i ambulansen, eller fortsatt var fastklemt i bilen, sier søsteren Rebekka.

– Handler om gleden av å være den første

Hun er skremt av at folk ikke tenker på hva de legger ut på sosiale medier.

– Jeg er selv veldig glad i Snapchat, og sender mye tull som ikke er nødvendig å dele. Men det er fælt at folk bruker Snapchat for å vise at de er først med det siste nye. I dette tilfellet deler de ting som de ikke har noe å gjøre med i det hele tatt og som kunne fått fatale konsekvenser.

– Tror du at folk tenker over hvem som mottar disse Snapchat-meldingene?

– Det er ganske tydelig at de ikke tenker over det. Hadde de vært i den situasjonen selv, ville de ikke ønsket å få vite om ulykken av en tilfeldig på Snapchat.

Politiet: Lovlig, men ikke greit

To dager etter ulykken satte Birkeland seg ned og skrev en Facebook-status.

– Austevoll er en liten plass, og på Facebook har jeg de fleste i omgangskretsen til dem som sendte dette. Jeg visste at de kom til å få det med seg, og tenkte at de trengte et slag over hånden, sier hun.

Lensmann Per Nordstrand i Austevoll sier til BT at han fikk med seg Birkelands innlegg på Facebook. Han mener det er et problem at folk sprer bilder og informasjon uten å tenke på pårørende.

Jobber med nettvett

– Vi kjenner til problemstillingen, og vi jobber med nettvett blant ungdom. På våre skolebesøk og lignende handler det ofte om hva som er direkte ulovlig å legge ut på nettet, men også ting som er lovlig, men ikke greit. Dette er et eksempel i den siste kategorien, sier Nordstrand.

Han håper folk vil tenke seg om en ekstra gang før de sprer denne type bilder fra ulykker i sosiale medier.

– Dette handler om ansvarlighet. Alle ungdommer går med mobiltelefonen og er lynkjappe. Vi har hatt eksempler fra dødsulykker der bilder er lagt ut før vi har fått varslet pårørende, sier han.