Kontrollkomiteen avslutter Innovasjon Norge-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet tirsdag at saken ikke trenger noen videre oppfølging, skriver Dagens Næringsliv.

«Det er ikke en ønsket situasjon, og det er naturlig at både vi som eier og styret ser nærmere på hva vi kan lære av de erfaringene som er gjort i denne saken», skrev Isaksen i sitt svarbrev til kontrollkomiteen.

En samlet komité mener det dermed ikke er grunn til å forfølge saken, men vil samtidig sende et signal til statsråden om at han drar nytte av erfaringene når han håndterer eierskapssaker.

– Vi tar svarene til orientering og understreker det han selv sier i den siste delen av svaret om at her er det grunn til å se på rutiner på nytt og lære av det som har skjedd, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier til NTB at det er positivt at Isaksen ser at budskapet i samtalen med Dyb kunne oppfattes på ulik måte.

Bråket rundt Innovasjon Norge oppsto fordi daværende styreleder Per Otto Dyb mente at Isaksen forsøkte å instruere ham til å droppe vurderingen av ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Dyb valgte å trekke seg fordi han opplevde at næringsministeren forsøkte å gripe inn i prosessen.

Isaksen understreket i svarbrevet til kontrollkomiteen at han eksplisitt sa at uttalelsen ikke var ment som instruks.