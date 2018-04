Advarer mot giftampuller langs Oslofjorden

– Det er en klar ampulle på 6–7 cm som inneholder diverse midler som ble brukt som et måleinstrument av tyskerne under krigen for å påvise stridsgasser. Derfor går vi ut ifra at alle ampullene er giftige. Ikke alle like giftige, men en av typene kan inneholde dødelig gift, cyanid, sier brannsjef i Hurum, Nils Georg Nordskag til NRK.

Han regner med at det vil bli funnet flere ampuller på Hurumlandet og andre steder langs kysten i løpet av sommersesongen og sier at det er viktig at man ikke rører ampullene, men sikrer stedet og varsler politiet.

I tillegg til på Tofte har det også i løpet av året blitt funnet ampuller i Mandal og i skjærgården i Vestfold.

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er alle ampullene giftige. De farligste inneholder kaliumcyanid. Stoffet gir øyeblikkelig lammelse av åndedrett. Et inntak av 50 mg kan være dødelig. En ampulle inneholder ca. 80 mg.