Slik ser det ut i Porsgrunn dagen etter storbrannen

Torsdag kveld herjet storbrann på Osebro, den best bevarte delen av Porsgrunn sentrum.

Natt til fredag ble brannen slukket. Fredag formiddag var politiet på stedet og inspiserte den utbrente bygningen. Branntomten blir sikret og skal ligge urørt til over helgen, skriver Varden.

Politiadvokat Julie Marie Sandvik sier avhør av vitner er i gang.

– Vi vil gjerne ha tips, bilder og videoer, særlig fra tidlig i brannforløpet, sier hun til avisen.

Det skal ikke være mistanke om at brannen var påsatt.

Terje Pedersen/ NTB scanpix

Reddet ut noe av kunsten

Gallerieier Trude Lyng som drev Galleri Osebro i den nå utbrente bygningen var torsdag formiddag tilbake på brannstedet.

Hun sto på utsiden og fulgte fortvilet brannvesenets kamp mot flammene i bygningen fra 1800-tallet torsdag kveld.

– Hele Kunst-Norge er berørt av denne ufattelig triste brannen, og jeg har i hele natt og morgentimene fått støttemeldinger fra fjern og nær, sier hun til Varden torsdag.

Verdifull kunst for millioner av kroner skal ha blitt spist av brannen, men en del ble reddet ut og fraktes til et lager for å tørkes etter vannskadene.

Bygget som brant har verneklasse A, hvilket betyr at det er av «nasjonal eller meget stor lokal verdi», ifølge Porsgrunn kommune. Bygningene som ligger nærmest har «stor lokal verdi» og er «bygninger som er en viktig del av et bygningsmiljø», skriver NTB.

Serveringsstedet kafé K ble rammet av brannen og må nå avlyse flere planlagte arrangementer.

En fastlege, en tannklinikk og tre fysioterapeuter holdt også til i bygningen som brant. Disse holder nå stengt på ubestemt tid.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Terje Pedersen / NTB scanpix

Terje Pedersen / NTB scanpix

Slik så det ut da brannen herjet som verst torsdag kveld: