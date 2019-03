Ny NSB-logo: – Det er vanskelig å se hva som står her. Er det «VM»?

– Det er vanskelig å se hva som står her. Er det «VM»? spør Elisabeth «Bethy» Nilsen.

Hun hadde ikke fått med seg at NSB har bestemt seg for å bytte navn og logo da Aftenposten treffer henne på Oslo S ved 12-tiden tirsdag. Med litt hjelp klarer hun å tyde den nye logoen som forteller at togselskapet skal nå hete Vy.

– Nei, det var ikke lett å se hva som står her. Det kan du gjerne skrive, sier Nilsen som bor i Halden og bruker mye tog i sin jobb for Den kulturelle skolesekken. Hun er ikke særlig imponert over navneendringen.

– Jeg synes det er kjekt med et navn som har vært her i alle år. Hvorfor skal alt forandre seg? Jeg er veldig glad i det gamle fedrelandet og forbinder merkevaren NSB med det. Alt forandrer seg veldig fort, sukker 47-åringen.

NSB bekrefter overfor Aftenposten at navneskiftet vil koste mellom 220–280 millioner kroner over fire år. Nilsen synes ikke det er vel anvendte penger.

– Jeg synes at de kunne bruke penger på å bedre togtilbudet, sier hun ironisk.

Her kan du lese hva noen av de andre reisende på Oslo S synes om det nye navnet og logoen:

Caroline Wang Langer (23), Grønland

– Jeg har litt blandede følelser. Jeg var jo veldig glad i navnet NSB. Kanskje fordi pappa jobber som konduktør. Samtidig forstår jeg behovet for endring. Ellers tenker jeg at NSB kunne bruke penger på andre ting.

Olav Olsen

Bjørn Angeloff (62), Mysen

– Den nye logoen er fin, men jeg forstår likevel ikke hensikten med navneendring. Hvis det blir buss for tog nå, så blir det fort kommentarer som «Vy-fy». Dette vil skape endel humor. Som rullestolbruker mener jeg at de kunne bruke pengene på jevnere plattformer.

Olav Olsen

Oda Moen (23), Helsfyr

– Det var litt overraskende med et slikt navn. Jeg hadde forventet noe mer normalt. Jeg vet ikke helt hva det står for. Ellers tenker jeg at det er mye penger å bruke på en navneendring.

Olav Olsen

Martin Andersen (43), Tønsberg

– Nå jobber jeg ganske mye internasjonalt. Det første jeg tenkte da jeg hørte Vy, var «why». Når toget blir forsinket nå, så vil mange tenke «why»? Det er et veldig rart navn.

Olav Olsen

Asif Butt (33), Nordstrand

– Jeg mener at de fortsatt burde hete NSB. Vy virker som et fransk navn. NSB er for meg en del av Norges historie. NSB er kjent i hele Europa. Nå vil turistene bli forvirret. Og istedenfor å buke så mye penger på navneendring burde NSB gitt penger til barn i Syria.

Olav Olsen

Turid Simensen (68), Lillestrøm

– Jeg hørte på nyhetene at Vy et norsk ord, men det er vel fransk? Uansett synes jeg at NSB er et bedre navn. Jeg er vokst opp med NSB, men jeg blir nok vant til Vy etter hvert.

Olav Olsen

Jonathan Jansen (22), Bjølsen

– Vy er et rart navn. De minner meg på «why». Jeg er vokst opp med NSB og synes det er bedre.

Olav Olsen

Rune Gangvik (62), Frogner

– Jeg vet ikke hva som er opp ned på logoen. Det her er rene galskap. Nå har Statoil nettopp kastet bort en god del penger på å bytte navn til Equinor. Det koster jo en god del penger å bytte navn. Og nå skal NSB gjøre det samme. Jeg forstår ikke hensikten med det.

Olav Olsen

Katrine Dypbukt (21), Lørenskog

– Det nye navnet virker veldig internasjonalt. Det er ikke helt norsk, føler jeg. Jeg liker NSB fordi det er en kjent merkevare som jeg er vokst opp med.

Olav Olsen

Per Nordigarden (59), Sande

– De kan hete hva de vil. Det viktigste for meg er at togene kommer på tide. Det er mange selskaper som bytter navn. Det er jo penger rett ut av vinduet.