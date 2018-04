Falskt Støre-sitat angivelig fra Aftenposten blir delt av mange på Facebook

Nettstedet Faktisk skriver torsdag på sin Facebook-side at det oppdiktede sitatet blir delt av privatpersoner.

Aftenposten har også blitt kontaktet av flere lesere som spør om sitatet er ekte.

I Facebook-posten hevdes det at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, ga uttalelsen til Aftenposten den 29. februar 2013, da han var helseminister.

Faktasjekk-nettstedet Faktisk konstaterer: Det ikke finnes noen spor av en slik uttalelse, hverken i Aftenpostens arkiv eller i nyhetsarkivet til Retriever. Faktisk har heller ikke funnet noen google-treff på et sitat med den ordlyden.

Til og med datoen 29. februar 2013 er oppdiktet da 2013 ikke var et skuddår.

Aftenposten har heller ikke greid å spore et sitat som ligner på dette i arkivet.

Det falske sitatet som dukket opp ved siden av bildet av en smilende Jonas Gahr Støre lyder slik:

«Vi i Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for innvandrernes rettigheter. De har kjempet seg til vår grense, og da skal vi være såpass rause at vi bistår økonomisk. Det kan hende at dette vil påvirke våre eldre, men staten kan ikke ta seg råd til å hjelpe begge parter. Innvandrerne vil alltid komme i første rekke.»

Det er ikke kjent hvem som har fabrikkert det angivelige Støre-sitatet.