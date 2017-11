Tobarnsfaren på tiltalebenken i Oslo tingrett ble pågrepet i fjor sommer og siktet for voldtekt av to jenter, som da var 6 og 7 år gamle.

De sakkyndige har konkludert med at mannen er pedofil.

Tirsdag formiddag forklarte han seg rolig og sammenhengende om hva som skjedde denne junikvelden på Romsås for over 17 år siden.

– Jeg hadde kjørt lastebil hele dagen, var sliten og ville gå en tur. Så traff jeg de to jentene, forklarte han.

De to jentene lekte ved Tiurleiken skole, mannen som da var 25 år gammel, snakket med dem. Etterpå fulgte han etter dem inn i skogen.

– Jeg ville hjelpe dem

– Jeg ville hjelpe dem. De kunne jo skade seg på trær eller steiner, forklarte han.

Inne i skogen satte han de to jentene ned på bakken. Deretter begynte han å kle av dem.

– Kan du huske om de skrek og at du truet med å drepe dem eller tok kvelertak? spurte dommer Hans-Christian Ingebrigtsen.

– Jeg husker ikke det. Men hvis jentene har forklart det, så skal jeg ikke trekke det i tvil.

– Først var han snill. Så ble han skikkelig sinna, forklarte småjente om voldtektsmannen.

Den tiltalte 42-åringen forklarte på detaljerte spørsmål fra dommeren at han hadde gjort det tiltalen går ut på; at han misbrukte de to småjentene for å tilfredsstille seg selv seksuelt.

– Jentene har jo sagt at du først var snill, så ble du sinna. Ble du sinna? spurte aktor Trude Antonsen.

– Nei, jeg ble ikke sinna, forklarte den tiltalte.

– Var hardhendt

I avhør forklarte han til politiet at han under deler av overgrepene var hardhendt for å få jentene til å gjøre som han ville.

– Det husker jeg ikke nå, sa han.

I avhør forklarte han også at han ga jentene nøye beskjed om hva de skulle gjøre når han misbrukte dem.

– Er det riktig? spurte aktor.

– Det husker jeg ikke nå. Jeg vil ikke benekte det jentene har forklart. Jeg kan ikke gjøre noe med det nå, sa den tiltalte.

Han kunne ikke gi noen forklaring på hvorfor han hadde begått overgrepene, og han avviste at han hadde planlagt overgrepene.

– Jeg var ensom og mye alene på den tiden. Jeg har det siste året tenkt mye på det som skjedde. Jeg har ikke funnet noen fornuftig forklaring på det som har skjedd, sa han.

– Godt forhold til barn

– Hvordan er ditt forhold til barn, også i forhold til seksualitet? ville dommer Ingebretsen vite.

– Jeg har barn selv, jeg har et godt forhold til barn, men det er ikke noe seksualisert, sa 42-åringen.

– Vi har hørt hva du har gjort med to jentene, og vi vet at det er funnet mange seksualiserte bilder av barn hos deg. Er det slik at du får tenning på barn? ville forsvarer Gunhild Lærum vite.

– Jeg får ikke tenning av barn, men det skjedde i skogen der da, sa 42-åringen.

– Har du tenkt på hvordan de to jentene har hatt det?

– Ja jeg har tenkt på det. Det er forferdelig. Jeg er forferdelig lei meg for det som skjedde, svarte 42-åringen. Han sa også at han flere ganger hadde tenkt på å melde seg for politiet, men at han fikk egen familie og derfor ikke gjorde det.

– Jeg har også prøvd å glemme. Men det var en utrolig lettelse over at jeg kunne snakke om det, da jeg klarte å tenke på det som hadde skjedd forklarte han.

Ville lage nettsted for pedofile sammen med politiet

Når det gjelder de neste 15.000 ulovlige bildene som ble beslaglagt på to datamaskiner og en minnepinne hos ham, forklarte han at det var nysgjerrighet som først drev ham.

– Jeg satt og surfet på nettet, på pornosider. Så sporet det over på barn etter hvert. Så ville jeg hjelpe politiet med å lage et nettsted for pedofile, forklarte han.

– Hadde du selv noen interesse av disse bildene, spurte aktor Trude Antonsen ?

– Nei.