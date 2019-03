Brannen ble meldt klokken 02.25, og var slukket ved 04-tiden.

Da brannvesenet kom frem var det en fullt utviklet brann i hovedbygningen.

– Det er mange brennbare væsker i bygningen, så dette er en kraftig brann, bekrefter operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

DDE-vokalisten Bjarne Brøndbo er eier og styreleder i Namdal bilopphuggeri.

Det var et vaktselskap som så brannen på kamera som varslet 110-sentralen.

– Det oppleves veldig dramatisk. Det som er meget heldig i en uheldig situasjon, er at vi har et overvåkingssystem koblet opp mot et vaktseskap. Uten det ville anlegget stått i full fyr, sier Bjarne Brøndbo til adressa.no.

Bilopphuggeri på Skage i Overhalla ligger mellom Namsos og Grong.

Det var også en brann i bilopphuggeriet for snart tre år siden:

– Får brannen fortsette, kan det bli en tragedie, for dette er livsverket til fatter'n. Men hvis de klarer å holde brannen der den er nå, ser jeg lysere på situasjonen enn da jeg ble oppringt og måtte komme meg til Skage, sier Brøndbo.

På nettsidene til bedriften hans, Bil1din, står det at Bjarne Brøndbos foreldre startet bilopphuggeriet for rundt 40 år siden, og at sønnene hans, Tobias, Anders og Espen Greftegreff har bestemt seg for å videreføre familiebedriften.

Ved 05-tiden fredag hadde han ennå ikke ringt og vekket foreldrene.

Firmaet har 19 ansatte, men ingen var på jobb da brannen brøt ut.