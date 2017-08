Nesten alle nordmenn har vært på ferie her

– Vi har reist på ferie til Sverige i 15 år. Været er litt bedre, og standarden på campingplassene er et hakk høyere enn i Norge, forklarer ekteparet Britt-Elin Meland Richmond og Bjørn Tore Richmond, bosatt i Kristiansund.

Sammen med et vennepar har de feriert på campingplassen Hafsten Resort, vest for Uddevalla, de siste dagene.

De er på mange måter den typiske norske turisten. De drar til Sverige. Og de drar på campingferie. Én av tre norske turister i Sverige gjør det. Ved Hafsten Resort er en fjerdedel av gjestene norske. Blant dem også en familie fra Volda.

– Det er litt som hjemme, men likevel hjemmefra. Og så har vi aldri så liten sjanse for å få litt bedre vær enn i Norge, forteller Jorun Slåttelid og Jan Inge Bueide, som sammen med barna Pia og Nikolai kjører 14 dager rundt i Sverige med bobil.

Tre-fire årsaker til at vi trekkes til Sverige

Selv om Spania puster vår nabo i nakken på listen over nordmenns mest populære ferieland, er det fortsatt ingen tvil om sommeren: Flest ferieturer går til Sverige.

Svensk reiseliv har opplevd en nesten konstant økning av norske gjester de siste ti årene. I sommerhalvåret i fjor dro vi på 745.000 ferieturer til Sverige. Med 3.4 millioner kommersielle overnattinger årlig, er Norge det viktigste turistmarkedet for svenskene.

– Jeg tror nordmennene drar hit fordi det ikke er så langt hjemmefra. Det er trygt, og været er som regel akkurat perfekt. Og så er det litt billigere enn i Norge, sier daglig leder Ingela Grytfors ved Hafsten Resort. Campingplassen har rundt 1500 gjester hvert døgn om sommeren. En fjerdedel av dem kommer fra Norge.

I utlandet, men nesten som hjemme

Campingplassen ligger i det mest populære området i det mest populære ferielandet. Västra Götalands län, i sørvestlige Sverige rett over grensen fra Østfold, tiltrekker seg nesten en tredjedel av de norske turistene. Sjefen for VisitSwedens kontor i Norge, Thomas Johansson, peker på tre faktorer som er med på å befeste Sveriges posisjon.

– Høy kvalitet, prisnivået og servicen. Og så er det nesten som «hemma».

– Men ikke helt...?

– Nei, selv om mye er likt, skjer det noe når nordmennene krysser grensen. De møter noe som er litt annerledes. Sverige er utlandet, men likevel litt som hjemme.

Nesten alle nordmenn har vært på ferie der

En undersøkelse gjort av den svenske reiselivsorganisasjonen VisitSweden bekrefter den unike posisjonen Sverige har i nordmenns ferieliv. Over 90 prosent av nordmennene som er spurt i undersøkelsen oppgir at de har vært på ferie i Sverige.

– Det virker som vi er veldig glade i hverandre. Til tross for konkurranse fra mer eksotiske reisemål, får vi flere og flere norske turister, forteller Thomas Johansson i VisitSweden.

Men begeistringen for Sverige blir ikke helt gjengjeldt. Det er stor ubalanse i turisttrafikken. Nordmenn står for over dobbelt så mange overnattinger i Sverige som det svenskene «legger igjen» i Norge.

– Prisnivået betyr nok en del. Nordmenn har også mer kunnskap om Sverige enn svenskene har om oss. Svenskene har også en større tradisjon for å dra lenger bort på ferie når de først drar utenlands, forklarer Per-Arne Tuftin, nå direktør i Forum for Reiseliv og tidligere reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Analyse om nordmenn: Mer friere enn svensker

Det er ikke tvil om at svenskene betrakter oss som et broderfolk, men de erkjenner også at vi er forskjellige. Derfor har svenske turistmyndigheter laget en analyse av «den norske turisten», som et lite hjelpemiddel til aktører i svensk reiseliv.

I denne analysen beskrives nordmenn som et folkeslag som de siste årene har tatt steget ut av skyggen av sin nabo.

– Som svenske bør du ikke være for «høy på pæra» i kommunikasjon med en nordmann. Da kan vi lett bli oppfattet som litt arrogante. Faktisk er det fortsatt et fnugg av lillebrorkompleks hos nordmenn mot svenskene.

Fakta: DERFOR REISER VI TIL SVERIGE Ni av ti nordmenn mener at det er enkelt å reise til Sverige. De fleste nordmennene mener Sverige er et trygt og sikkert reisemål. Tre av fire nordmenn mener Sverige er et godt reisemål for camping og hytteferie. Vel 70 prosent av nordmenn har en oppfatning av svensker som gjestfrie. Ifølge 72 prosent av spurte nordmenn, har Sverige god storbyopplevelser og gode muligheter for shopping. Kilde: VisitSweden

Gode naboer, men ikke helt like

Analysen bekrefter det nordmenn på ferie fremhever. Vi føler oss «litt friere i Sverige» enn det vi gjør her hjemme. Årsaken ifølge VisitSweden, er blant annet mer liberale regler for scooterkjøring samt lavere priser på alkohol.

Analysen ber også ansatte i svensk reiseliv være oppmerksomme på at nordmenn ikke oppfører seg som svensker, selv om vi er gode naboer:

– Nordmenn er mer direkte og uformelle i sin kommunikasjonsstil. De kan betraktes som mer impulsive og kan også omstille seg raskere enn hva vi svensker gjør. Dette gir seg uttrykk i forretningslivet, eksempelvis gjennom større effektivitet og raskere beslutningsprosesser.

