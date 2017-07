14.000 asylsøkere har forsvunnet på fem år. Politiet anslår at kun 300 fortsatt er i Norge.

De siste fem årene har nesten 14.000 asylsøkere forsvunnet sporløst fra asylmottak i Norge. Men kun et fåtall av disse befinner seg fortsatt i landet. Det anslår Politiets utlendingsenhet (PU) i en omfattende undersøkelse av asylforsvinningen.

Fakta: Funn i studien Minst 7 av 10 asylsøkere som forsvant de siste fem årene, har reist fra Norge. De fleste forsvinner videre til andre land i Europa. Det er lite kriminalitet blant asylsøkerne som forsvinner og oppholder seg i Norge. 20 prosent forsvinner før vedtak fra UDI. Ellers forsvinner hoveddelen etter avslag fra enten Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda. De som blir i Norge, i skjul for myndighetene, er en svært sårbar gruppe. De er avhengige av hjelp fra familie eller venner for å overleve - eller de må skaffe seg irregulært arbeid. Nasjonaliteter med store diasporamiljø i Norge har større mulighet til å oppholde seg i landet. En liten gruppe oppholder seg i relativt åpne miljøer - kjent for politiet - men disse kommer fra land med vanskelige returforutsetninger.

Rapporten «Forsvunnet: Asylsøkere som forsvinner fra kjente adresser» har også sett nærmere på hvem som forsvinner, hvorfor de forsvinner og hvor mange ulovlige asylsøkere er involvert i kriminalitet

3 av 100 går under jorden i Norge

Fra 2011 til 2016 forsvant 13.944 asylsøkere fra norske mottak, eller i snitt 16 prosent av alle som søkte asyl i perioden.

Kartleggingen viser at kun tre prosent av disse asylsøkerne fortsatt oppholder seg i Norge. Rapporten anslår det til å gjelde knappe 300 asylsøkere, med et spenn på mellom 110 og 490 personer.

– Lavere enn ventet

– Det er ikke overraskende at mange i denne gruppen velger å forlate landet og at få blir værende. Dette er likevel enda tydeligere tall enn det vi ventet, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Han mener dette viser at politiet har lykkes i sitt arbeid rettet mot næringer og bransjer som tradisjonelt har sysselsatt personer uten lovlig opphold.

– I tillegg har politiets kontinuerlige fokus på å avklare identitet til alle som oppholder seg i landet, og på å gjennomføre utlendingskontroller som retter seg mot personer som mistenkes å oppholde seg her ulovlig, vært vellykket, sier Ervik.

Selv om de fleste som rømmer fra mottak forlater landet, mener PU-lederen det bør innføres systemer som gjøre vanskeligere for asylsøkere å forsvinne fra mottak.

Har sjekket 751 forsvunne

Rapporten baser seg på en studie av et utvalg på 751 personer fra forsvunnet-listen.

Gjennom søk i en rekke registre, intervjuer og samtaler med returnerte asylsøkere og en rekke kilder i utlendingsforvaltningen, politiet og humanitære organisasjoner, har man kartlagt hvor de 751 utlendingene mest sannsynlig befinner seg nå.

12.000 til 300

Tidligere studier har anslått antallet forsvunne asylsøkere som oppholder seg ulovlig i landet, til 12.000 personer i 2006 (SSB) og rundt 7200 personer i 2010 (Institutt for samfunnsforskning).

Den nye kartleggingen av oppholdssted for 751 forsvunne asylsøkere tilsier derimot at det er sannsynlig eller meget sannsynlig at bare 3 prosent av forsvunne asylsøkere faktisk oppholder seg i Norge.

Videre beregner prosjektet at det for ytterligere 26 prosent av de forsvunne – ca. 3700 personer – er like sannsynlig at de er i Norge som at de har reist ut av landet. Det er hverken funnet spor av disse i Norge eller i utlandet.

Politiets utlendingsenhet

– Vanskelig å leve ulovlig i Norge

– Flere av kildene vi har vært i kontakt med, mener det er få ulovlige asylsøkere som oppholder seg i Norge nå. Dette fordi det er krevende å leve ulovlig her i landet, sier Christina Moen Baggerød i Politiets utlendingsenhet, som har laget rapporten.

Hun understreker at rapporten kun tar for seg asylsøkere, ikke andre utlendinger som oppholder seg ulovlig her.

– Kan det også være fordi mange lever med falsk identitet?

– Denne rapporten har ikke sett nærmere på akkurat dette med bruk av falsk ID, men vi antar at for flere er en overlevelsesstrategi at de benytter falsk identitet, svarer Baggerød.

– Skylder penger og frykter tvangsretur

Rapporten viser at det først og fremst er personer som har fått avslag eller som forventer negativ avgjørelse på asylsøknaden, som forsvinner.

– Mange har satt seg i gjeld for å komme til Europa. Det er viktig å få en eller annen type inntekt fordi de har gjeld eller økonomiske forpliktelser til en storfamilie eller ektefelle og barn i hjemlandet, forklarer Baggerød.

Uten opphold i Norge, er mulighetene til inntekt små. Og faren for å bli tvangsreturnert til hjemlandet er stor. Derfor reiser mange til andre europeiske land, enten for å forsøke å få opphold eller jobbe ulovlig.

– Det er lettere å gjemme seg i Tyskland og Italia. Det er mindre forhold her i Norge, sier Moen Baggerød.

Hun sier at de som velger å bli i Norge, får det tøft

– Man er ganske avhengig av bistand fra venner, familie eller diasporaen for å overleve i Norge. Dette er en veldig sårbar gruppe. De kan nøye seg med dårlig arbeidsforhold og lønn – forhold som ville vært helt uakseptable for oss.

Richard Sagen /Adresseavisen

– Bransjer har ryddet opp

Magne Løvø, sjef på uttransportseksjonen i Politiets utlendingsenhet, kan bekrefte rapportens hovedfunn om at det er færre ulovlige asylsøkere i Norge.

Seksjonen planlegger og hjelper politidistriktene på Østlandet med utlendingskontroller, blant annet aksjoner mot næringer som ofte bruker ulovlig arbeidskraft.

– Nå avdekker vi oftere andre ulovlige utlendinger, kriminelle eller folk som ikke har søkt tillatelse. Det er også blitt ryddigere i de bransjene der vi tidligere fant mange ulovlige asylsøkere. Før var det bare å dra og ta en kontroll, og vi kunne finne både 2, 5 og 10 stykker som jobbet ulovlig. Nå må vi være mer kreative for å komme samme antall, sier Løvø.

– Uvanlig å leve flere år i skjul

Under en målrettet storkontroll i Telemark i fjor ble det pågrepet to ulovlige asylsøkere som hadde klart å leve i skjul i 11 og 14 år. Det er sjelden PU oppdager personer som har gått under politiradaren så lenge.

– Mange forsvinner for å unngå uttransportering. De fleste klarer å leve i skjul i en uke eller 14 dager, men det er vanskelig å leve ulovlig her over lang tid, sier Løvø.

– Hvorfor er det vanskelig?

– Jeg tror det er fordi Norge må være et av de mest gjennomsiktige samfunnene i Europa, og derfor har norsk politi ganske så bra kontroll – i forhold til andre europeiske land, sier Løvø.